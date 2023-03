El primer actor Ignacio López Tarso, reconocido por su interpretación en Macario, falleció este sábado 11 de marzo a los 98 años de edad, luego de agravarse su estado de salud cuando recibía tención por neumonía y problemas intestinales, conformaron familiares.

Esta tarde, su hijo, Juan Ignacio Aranda, confirmó que el actor se encontraba en terapia intensiva y que, incluso, ya no podía comer. López Tarso llevaba una semana hospitalizado por una insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar.

“Don Ignacio López Tarso, mi padre, está dando la batalla contra una neumonía grave. Su estado de salud en genera es delicado. Sigue en terapia intermedia, tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11pm”, declaró.

Asimismo, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, confirmó el deceso a través de redes sociales: “Querido Ignacio López Tarso fuiste uno de los actores más importantes de nuestro país, tu gran talento y pasión durante 7 décadas de carrera dejan una huella imborrable en las artes escénicas, cine y televisión de México. Descansa en paz querido maestro”.

López Tarso nació en la zona de La Villa, en la Ciudad de México el 15 de enero de 1925 y, a los 24 años ingresó a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, donde tuvo mentores como Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Clementina Otero y Celestino Gorostiza. Como estudiante se unió al teatro estudiantil autónomo, que en ese tiempo dirigía el dramaturgo Xavier Rojas.

La primera aparición en la pantalla grande de López Tarso se dio en 1954, cuando participó en La Desconocida, del director Chano Urueta.