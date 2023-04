Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, fue hallado sin vida en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce la causa del deceso del cantante de 27 años; sin embargo, las autoridades descartaron huellas de violencia.

Hace 24 horas, el joven dedicó una publicación a su padre, el intérprete Joan Sebastian, quien falleció en 2015 a causa del cáncer. “Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más.Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”.

De acuerdo con información verificada por este medio, a Fiscalía desconcentrada en Álvaro Obregón tomó conocimiento del caso. Las primeras versiones indican que Julián Figueroa murió aparentemente de un infarto.

La Asociación Nacional de Intérpretes envió sus condolencias a amigos y familiares del joven, quien lanzó varios álbumes, entre ellos Julián Figueroa y su banda.

El conductor Paul Stanley escribió en su cuenta de Twitter: “QEPD Julian Figueroa tan buen chavo,abrazo fuerte a toda su familia y bendiciones”.