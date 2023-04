Para los que gustan de los espectáculos completos y multiculturales, el Tecnológico de Monterrey, está invitando al público en general a su show Generations World Tour 2.0.

La cita para las cuatro funciones programadas en la Arena Borregos de Campus Puebla, serán los días 26, 27 y 28 de abril, donde se verán a más de 300 estudiantes en escena.

Del show

Canto, baile, música y más eso es Generations World Tour 2.0., un espectáculo muy completo de aproximadamente 1 hora y 40 minutos a cargo del Tecnológico de Monterrey, donde veremos en el escenario a más de 150 bailarines y 104 músicos; en un fantástico viaje por diferentes épocas, países, fusiones de estilo y más.

La sede la Arena Borregos de Campus Puebla, con capacidad de 1500 personas, tendrá 4 las funciones de Generations World Tour 2.0: 26 de abril a las 19:00 horas; 27 de abril con 2 funciones a las 18:00 y 20:30 horas y 28 de abril a las 19:00 horas.

La idea de este evento, es llevar al público a un recorrido por diversos países, en medio de una fusión de estilos y disciplinas para recordar diferentes épocas y vivir la experiencia al máximo, donde el Tec de Monterrey campus Puebla celebrará el concierto Generations World Tour 2.0.

De los organizadores y la producción

Este concierto-show es organizado por el Departamento de Arte y Cultura los días 26, 27 y 28 de abril, con la participación de 290 estudiantes; 150 de ellos como bailarines y 104 músicos, además de 40 como parte del staff de producción.

Importante decir que los participantes, han aportado su máximo potencial y talento en los ensayos, al mostrar responsabilidad y compromiso con 120 horas de trabajo en sus respectivas compañías, más 20 horas de ensayos generales dirigidos por 15 profesores.

Las declaraciones

Daniel Castro Cruz, director del Departamento de Arte y Cultura al respecto de este importante evento para el Tecnológico de Monterrey dijo: “Lo denominamos así porque no solo es un concierto, es una experiencia que hacemos con todas las compañías, es un reto complejo pero satisfactorio”.

Añadió “Desde danza árabe hasta bailes latinos, folklore mexicano, jazz, hip hop; muchos estilos musicales con la marching band, con la orquesta y nuestros músicos, estarán presentes en este evento”.

Por su parte Jorge Francisco Rocha Orozco, director general del Tec de Monterrey campus Puebla comentó sobre el ecosistema Tec y las habilidades que desarrollan los estudiantes participantes, cuya formación les permite armar agendas completas.

“Es el ejemplo perfecto de lo que es el ecosistema Tec; desarrollo de talento, generación de competencias en nuestros estudiantes, trabajo colaborativo de profesores y colaboradores, estudiantes de diversas secundarias de Puebla que se integran por primera vez y padres de familia que estarán en escena”.

Mientras que Luis Cortés, integrante de la banda de música dijo: “Somos artistas con el sueño de llegar al corazón de las personas, a pesar de las dificultades dedicamos cada día en cuerpo y alma por nuestra pasión; los invitamos a ser parte de este evento, a cantar, sentir y vivir”.

Del Tec de Monterrey

Esta institución, es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores y su gran capacidad de ejecución.

Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel.

La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950.