La exitosa serie de Prime Video The Summer I Turned Pretty, gracias al éxito de la primera temporada, alista la segunda parte, para que el público pase los viernes de verano en la Playa Cousins con nuevos episodios semanalmente a partir del viernes 14 de julio.

De la serie y su elenco

The Summer I Turned Pretty, estrenará tres episodios el viernes 14 de julio para deleite de sus fans, teniendo así nuevos episodios llegando semanalmente hasta el final de temporada el 18 de agosto.

Basada en la trilogía de libros bestsellers de Jenny Han, la primera temporada de la serie se convirtió en la serie número 1 de Prime Video durante su fin de semana de estreno.

Ahora en la segunda temporada de The Summer I Turned Pretty, el elenco estelar de la serie cuenta con Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman y Rain Spencer, el actor invitado David Iacono, y Elsie Fisher, quienes se unieron al elenco esta temporada en papeles recurrentes.

Jackie Chung y Rachel Blanchard también protagonizan, con Kyra Sedgwick uniéndose a la segunda temporada en un papel recurrente.





También se han revelado, los ocho títulos de los episodios de la segunda temporada, permitiendo que los fans especulen sobre cuáles de sus historias favoritas de There Is No Summer Without You, el segundo libro en la serie de Han, llegarán a la pantalla, y qué nuevas sorpresas únicas de la serie le esperan al público este año.

Los títulos de los episodios son los siguientes:

Episodio 201 – “Love Lost” (Estrenándose el 14 de julio)

Episodio 202 – “Love Scene” (Estrenándose el 14 de julio)

Episodio 203 – “Love Sick” (Estrenándose el 14)

Episodio 204 – “Love Game” (Estrenándose el 21 de julio)

Episodio 205 – “Love Fool” (Estrenándose el 28 de julio)

Episodio 206 – “Love Fest” (Estrenándose el 4 de agosto)

Episodio 207 – “Love Affair” (Estrenándose el 11 de agosto)

Episodio 208 – “Love Triangle” (Estrenándose el 18 de agosto)



Belly contaba los días hasta que pudiera regresar a la Playa Cousins, pero con Conrad y Jeremiah luchando por su corazón y el regreso del cáncer de Susannah, no está tan segura de que el verano vaya a ser el mismo.

Cuando un inesperado visitante amenaza el futuro de la amada casa de Susannah, Belly tiene que reunir a todas y decidir de una vez por todas hacia dónde se inclina su corazón.

Los creativos



La segunda temporada de The Summer I Turned Pretty, es liderada por las showrunners Han y Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt, y Gabrielle Stanton son las productoras ejecutivas, junto con Hope Hartman, Mads Hansen y Paul Lee para wiip. La serie es una coproducción de Amazon Studios y wiip.



Jenny Han es la autora número 1 de la lista de bestsellers del New York Times, con las series To All the Boys I’ve Loved Before y The Summer I Turned Pretty. Sus libros han sido publicados en más de 30 idiomas.

Para televisión ha creado dos nuevas series basadas en sus libros, The Summer I Turned Pretty para Prime Video, en donde también es productora ejecutiva y coshowrunner, y para Netflix las series XO, Kitty, un spinoff del universo de To All the Boys, en donde también es productora ejecutiva y coshowrunner.

Para cine también fue productora ejecutiva de las tres películas del éxito global de Netflix, la trilogía de To All the Boys.