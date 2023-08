Ofreciendo su nueva producción musical, Kinto Sol está ofreciendo a sus seguidores su nuevo álbum titulado “Mexicanos Bravos”. Este material ya cuenta con algunos videos promocionales disponibles en las plataformas digitales y en total tiene 15 canciones.

De su nuevo disco y canciones

Kinto Sol, es una reconocida agrupación de rap, acreedora a importantes premios entre los que destacan los premios Billboard.

Actualmente están promocionando su decimoquinto álbum titulado Mexicanos Bravos. El esperado disco ya está disponible desde el 4 de agosto en distintas plataformas digitales.





Como adelanto, la banda lanzó tres sencillos pertenecientes a esta producción: Mexicanos Bravos, 24 Kilates y Corazón Corazón. Los seguidores de Kinto Sol podrán disfrutar de estos temas y el álbum completo en diversas plataformas digitales, así como el estreno de su Documental.

Respecto a Mexicanos Bravos es un proyecto que destaca la evolución musical que ha tenido Kinto Sol a través de los años. Sus temas exploran el amor, el desamor y las experiencias personales dentro de los barrios, así como la resiliencia del ser latino enfrentando las adversidades como inmigrante en los Estados Unidos.

Este nuevo decimoquinto álbum es un poderoso resultado de las experiencias vividas entre la dualidad de la cultura mexicana/americana. A través de sus cautivadoras narrativas, logra crear historias que conectan profundamente con los inmigrantes que, de la misma manera, emprenden viajes en busca del sueño americano.

En este nuevo álbum, DJ Payback García ha creado piezas instrumentales más enérgicas, evocando los sonidos y la esencia de los inicios de Kinto Sol, sin perder ni cambiar la pasión que siempre han tenido por representar a México.

Por lo que Kinto Sol ha sabido mantener su identidad mientras evoluciona de forma orgánica en el movimiento del rap en español que se vive fuerte en la música urbana.

Respecto a las canciones en total son 15 con algunas colaboraciones, siendo las siguientes: El Coyote, Seguimos aclarando feat. Someone, El Chismoso, Boom, Boom feat. Someone, El chismoso 2, Mexicanos Bravos, ¿Quiénes son?, 24 kilates feat Charly Fuentes, Corazón corazón, Cruzando, Voy a buscar feat. Giana García, Respiro profundo, El Alacrán, Corridos Prohibidos feat. Someone SM1.