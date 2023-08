El multipremiado artista Jon Batiste ganador del Grammy y del Oscar, una vez más a la carga, ahora presentando su tan esperado álbum “World Music Radio”.

El material incluye colaboraciones con Lil Wayne, Jon Bellion, Lana del Rey, Kenny G, Camilo, Fireboy DML, Newjeans entre otros.





Del nuevo disco

Jon Batiste, invita al mundo a experimentar la combinación de canciones pop contundentes con un rico tapiz de sonidos internacionales en su muy esperado álbum, World Music Radio. El material fue lanzado recientemente a través de Verve Records/Interscope Records.

El álbum sirve como un pasaporte sonoro para los oídos de los oyentes, invitándolos a un viaje musical transformador destinado a todos. La producción está acompañada por el video musical de la canción, "Uneasy", con Lil Wayne, quien muestra sus habilidades magistrales con la guitarra y rapea un verso de la canción.

En World Music Radio, Jon Batiste alcanza nuevas alturas artísticas al colaborar con una amplia gama de talentos globales en el álbum. Los colaboradores incluyen al productor nominado al Grammy, Jon Bellion, así como a artistas de renombre como Lil Wayne, Lana Del Rey, Kenny G, Fireboy DML, J.I.D, Camilo, NewJeans y más.

El primer sencillo y video

El lanzamiento de este proyecto fundamental viene con imágenes dinámicas para la canción "Uneasy", la colaboración de Batiste con Lil Wayne.

El video musical de más de 6 minutos, hace que la melodía complementa exquisitamente esta colaboración entre los dos músicos, con los versos ágiles de Lil Wayne y el solo de guitarra incendiario que brindan la yuxtaposición perfecta para la voz suave como la mantequilla de Batiste y la brillante partitura de piano.

De las canciones

El álbum “World Music Radio”, contiene en total 21 temas siendo éstos: Hello, Billy Bob, Raindance (ft. Native Soul), Be Who You Are (ft. J.I.D, NewJeans, Camilo), Worship, My Heart (ft. Rita Payés), Drink Water (ft. Jon Bellion, Fireboy DML), Calling Your Name, Clair De Lune (ft. Kenny G), Butterfly, 17th Ward Prelude, Uneasy (ft. Lil Wayne), CALL NOW (504-305-8269) (ft. Michael Batiste), Chassol, BOOM FOR REAL, MOVEMENT 18’ (Heroes), Master Power, Running Away (ft. Leigh-Anne), Goodbye, Billy Bob, White Space, Wherever You Are, Más el Bonus track Life Lesson (ft. Lana Del Rey).

Del artista

La carrera de Jon Batiste, abarca catorce nominaciones en siete categorías, no solo es la primera en la historia de los Grammy, sino que también demuestra su capacidad para desafiar los géneros; una afirmación que innegablemente mantiene en este nuevo esfuerzo musical.

En 2020, Batiste fue honrado con un Premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original por su trabajo en la película SOUL de Disney/Pixar, que compartió con los compositores Trent Reznor y Atticus Ross. La partitura le valió un premio Grammy y también le valió un Globo de Oro, un BAFTA, un premio NAACP Image y un premio Critic's Choice.

En particular, Batiste se convirtió en el segundo compositor negro en la historia, siguiendo al legendario músico de jazz Herbie Hancock, en ganar un Premio de la Academia por composición. Este verano, Batiste también lanzó su sencillo “Be Who You Are” para el programa Coke Studio™.

Batiste también ha estado compartiendo su música con audiencias de todo el mundo este año, con actuaciones recientes en Brasil y Francia, así como dos próximos espectáculos en Japón.