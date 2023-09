En septiembre la música está presente con los lanzamientos musicales, donde la variedad de géneros destaca, así como sus artistas, donde están los consagrados y los nuevos valores. Sencillos, duetos, colaboraciones, discos, EP y más sonarán fuerte este mes patrio.

Algunos de los lanzamientos se liberaron a finales de agosto y ahora en septiembre siguen su promoción correspondiente.

Los Lanzamientos

“El Potrillo”, Alejandro Fernández, está presentando su nueva canción titulada “Difícil tu caso” una balada ranchera disponible en las plataformas digitales.

El tema de Alejandro Fernández es una de sus interpretaciones más pasionales y despechadas, la letra está dedicada a un amor que ingratamente se ha ido. El tema es de la autoría de Edgar Barrera (también productor de la pieza), Luis Mejía e Iván Gámez.

Aitana, presenta “mi amor” un single electrónico con sonidos inspirados en el europop de la mano de Rels B, uno de los artistas españoles más populares de la industria urbana.





La estrella del pop se alía con el mallorquín, que acaba de publicar su disco ‘AFROLova ’23‘. Esta canción viene acompañada con un vídeo que refleja una química y magnetismo entre ellos fruto de su amistad y su complicidad.

La sensualidad de Aitana sumado al flow que derrocha Rels B hace de esta pieza un contundente ejercicio de estética.

El ecuatoriano Alex Ponce presenta su sencillo “En el pasado”, la canción nace en Chicago junto a los productores musicales Adam Martinez, Johnny Carter que unen su talento con Alex para darle vida a una carta de despedida de una relación llena de pasión que al final no se pudo dar.

En este tema, los sentimientos se perciben a flor de piel contándonos la historia donde Alex renuncia a lo que alguna vez creyó que duraría para siempre, pero ahora se da cuenta que es necesario dejarlo ir y es él mismo quien le pone fin a este gran amor.

La canción cuenta con un bello video realizado en Guayaquil, Ecuador, a cargo de Woody director creativo y dirigido por Andy Solor en donde juntos se dieron a la tarea de transmitir de la forma más humana el sentimiento de pérdida y abandono que todos de una u otra forma hemos sentido en algún momento de nuestra vida.

La Poderosa Banda San Juan, presenta su nuevo tema “Acepto” al sonido de la banda que será parte de la nueva producción que están preparando para DISA Records.

Un tema inédito, de la autoría de Edgar Quiñónez y producida por Fernando Camacho, conocido productor de La Arrolladora Banda el Limón.

“Acepto”, es un tema romántico que se lanza con un videoclip, donde la banda le impregna su característico estilo, haciendo resaltar la experiencia musical que sus jóvenes integrantes poseen.

David Bisbal presente con su nueva canción “Tengo roto el corazón”, el último lanzamiento y adelanto de lo que será su nuevo álbum titulado “Me siento vivo” que saldrá a la luz el 29 de septiembre.

En "Tengo roto el corazón" se mantiene en todo momento un ritmo seductor y una letra dinámica, en la que se ve reflejado el dolor tras una ruptura complicada.

Esta canción sirve de precedente para mostrar esos ingredientes mágicos que caracterizan el nuevo proyecto del artista, esto se ve reflejado en el videoclip que lleva a una experiencia visual cautivadora.

El video se grabó en la ciudad de Los Ángeles, bajo la dirección de Sergio Abuja, con una de las actrices más reconocidas del panorama argentino Eva De Dominici.

Fey con 30 años de carrera, ofrece su nuevo tema titulado “Veneno”. La canción fue grabada en Miami y producida por Demo Casanova, un productor que ha trabajado con artistas como Rihanna y Madonna.

El tema con toques electro pop, cuenta con un video muy llamativo donde la cantante como el cuerpo de bailarines brillan por su sensualidad y movimientos. Este clip se puede ver ya en las plataformas digitales.

Toda una leyenda Alice Cooper lanza su esperado álbum “Road” con el que llegará a México en vivo.

Este material contiene un repaso de sus temas clásicos como “School´s Out Poison, I´m Eigteen, entre otros. En total 13 temas como son: I´m Alice, Welcome To The show, All Over The World, Dean Don´t Dance, Go Away, Big Boots, Rules Of The Road, The big Goodbye, Magic Bus entre otros.

Un album que canalize la vieja escuela de Alice Cooper con determinación y entusiamo.

“Road” fue producido por Bob Ezrin, compuesto y grabado por Alice Cooper junto con los miembros de su banda.