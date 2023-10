El justiciero: Capítulo final, acción y thriller en 109 minutos. Desde que entregó su vida como un asesino del gobierno, Robert McCall ha luchado para reconciliarse con las espantosas cosas que hizo en su pasado mientras encuentra un extraño consuelo dándole justicia a los oprimidos. Sorpresivamente encontró un hogar en el sur de Italia, el descubre que sus nuevos amigos estaban bajo el control de los lideres criminales locales. Mientras los eventos se vuelven mortales, McCall sabe lo que tiene que hacer para convertirse en el protector de sus amigos, luchando contra la mafia. Actúan Denzel Washington, David Denman, Dakota Fanning, Sonia Ammar, dirige Antoine Fuqua.

Catacumbas. Invasión final, acción en 92 minutos. Tras una gran invasión, los habitantes de la Tierra deben sobrevivir en ciudades subterráneas. Mientras tanto, la superficie está invadida por gigantescas criaturas alienígenas que será combatidas por un grupo de aguerridos soldados. Dirige Hui Yu.

El exorcista: Creyentes, terror en 111 minutos. Hace exactamente 50 años este otoño, la película de terror más aterradora de la historia llegó en las pantallas, sorprendiendo a las audiencias de todo el mundo. Ahora, comienza un nuevo capítulo con El Exorcista: Creyentes. Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Víctor Fielding ha criado a su hija, Angela por su cuenta. Pero cuando Angela y su amiga Katherine desaparecen en el bosque, solo para regresar tres días después sin recordar lo que les sucedió, se desencadena una cadena de eventos que obligarán a Víctor a confrontar el punto más bajo del mal y en su terror y desesperación, busca a la única persona viva que ha presenciado algo así antes: Chris MacNeil. En el reparto Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr., Lidya Jewett, Olivia Marcum, dirige David Gordon Green.

La puerta secreta aventura y fantasía en 116 minutos. Paul Carpenter y la brillante Sophie Pettingel son los becarios recién contratados en la misteriosa empresa londinense J.W. Wells & Co., donde se dan cuenta de que sus jefes son muy poco convencionales. Los carismáticos villanos Humphrey Wells, director general de la empresa y el gerente Dennis Tanner están cambiando el mundo de la magia al aplicar modernas estrategias corporativas a las antiguas prácticas místicas. Ellos vivirán la aventura entre duendes, pasadizos secretos y mucha magia para encontrar la forma de desenmascarar las verdaderas intenciones. Actúan Sophie Wilde, Patrick Gibson, Christoph Waltz, Sam Neill, dirige Jeffrey Walker.

Saw X: El juego del miedo, terror en 118 minutos. La cinta con clasificación “C”, lleva a John Kramer quien está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de Saw (El juego del miedo) y Saw II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer, solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables. Actúan Tobin Bell Paulette Hernandez, Renata Vaca, Octavio Hinojosa, dirige Kevin Greutert.

Heroico, drama y suspenso en 88 minutos. Basada en hechos reales y con las actuaciones de ex cadetes, conoceremos la vida de Luis, un adolescente mexicano en búsqueda de una mejor educación y seguridad social, quien entra al Heroico Colegio Militar, donde es sometido física y psicológicamente hasta ser moldeado por el sistema y transformado en un soldado perfecto. Actúan Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Esteban Caicedo, Santiago Sandoval Carbajal, dirige la cinta mexicana David Zonana.

Sobreviviendo Mis XV, comedia mexicana de 101 minutos. Los 15 años una edad mágica, excepto cuando la familia quiere un vestido ampoìn, un vals frente a todo el mundo y toda la tradicional fiesta. Danae quien va a una escuela privada fresa, no sabe que hacer para balancear las exigencias de su familia, las de sus nuevas amigas y organizar sus XV anÞos cool, pero tradicional también para no decepcionar a nadie. Actúan Memo Villegas, Berenica Jonguitud, Verónica Bravo, Lupita Lara, dirige Chava Cartas.