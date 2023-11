Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en noviembre, segundo mes del año, mes llamado del amor y la amistad, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Amazon Prime Video, que llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas; además variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos con Pinocho, la película dirigida por Matteo Garrone presenta a Roberto Benigni como Geppetto, el tallador de madera que da vida al títere Pinocho en hermosas locaciones italianas, explorando un mundo lleno de misterio y maravillas.

Este 3 de noviembre llega Invincible en su nueva temporada. Mark Grayson es como cualquier otro joven, excepto que su padre fue el superhéroe más poderoso del planeta. Todavía recuperándose de la traición de su padre en la temporada 1, Mark lucha para reconstruir su vida mientras enfrenta múltiples amenazas y confronta su miedo a convertirse en su padre. También se estrenan las series: Romancero la historia de Cornelia, a quien le han robado la infancia y Jordán, un joven que se encuentra en un tránsito puberal pues no se considera ni niño ni adulto. Y Los Billis inspirada en hechos reales, la serie cuenta la historia de un grupo de amigos (Los Billis), el cual gana fama en Bogotá por sus atuendos de marca y fiestas. Sin embargo, cuando su sed de poder se sale de control, se darán cuenta de que el mundo fuera de sus fiestas puede ser muy cruel.

El 6 llega la nueva serie Revenge, drama lleno de intriga y venganza. En la serie, la protagonista Emily Thorne busca vengar la injusticia sufrida por su familia. Con giros sorprendentes, personajes complejos y escenarios lujosos. También presente la cinta Hunger Games: Mockingjay Parte 2. La última y emocionante entrega de la saga de Los Juegos del Hambre muestra a Katniss como líder de la revolución contra el Capitolio.

El día 9 para los fans del grupo coreano BTS: Yet To Come. El concierto se realizó en octubre de 2022 en Busan y ahora llega a la audiencia global con Prime. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se presentaron frente a 50 mil personas donde interpretaron 19 canciones, entre ellas sus mejores éxitos.

El 10 de noviembre tres estrenos: Shark Tank México en su nueva temporada, la nueva serie dedicada al 007: Road To A Million, donde nueve parejas de gente común se lanzan a una épica aventura global a través de una serie de retos inspirados en uno de los personajes cinematográficos más memorables: James Bond. Y también este día la cuarta entrega de John Wick 4, que descubre una forma de derrotar a la Alta Mesa.

El 15 el estreno de la película Give Me Your Eyes, protagonizada por Mauricio Ochmann, Hunter King y Elyfer Torres, narra la historia de una joven agorafóbica que debe ayudar a distancia a una misteriosa chica perseguida por asesinos.

Al día siguiente arranca la serie española de Operación Triunfo. Casting Final un show de talento musical donde los concursantes ingresan a una academia para formarse como cantantes y artistas. Y el 20 de noviembre las galas y las post galas, los seguidores de Operación Triunfo tendrán acceso a entretenimiento en directo diario a lo largo de 14 semanas. De martes a sábado, se analizarán los momentos clave que ocurren entre galas como los ensayos o la convivencia entre participantes.

El 17 no se pierdan Blue Beetle. Mientras busca su lugar en el mundo, Jaime Reyes encuentra biotecnología antigua que le otorga poderes impredecibles que lo convierten en el superhéroe Blue Beetle. El 21 presente El Club de las Peleadoras, comedia fresca y atrevida, dos chicas impopulares en su último año de secundaria inician un club de lucha para impresionar y conquistar a las porristas de su escuela y el 22 Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas. Un clásico navideño que nunca pasa de moda. La interpretación de Jim Carrey como el Grinch.

El 24 de noviembre la nueva temporada De Viaje con los Derbez

¡Vamos a celebrar Navidad al estilo Derbez! Después de un año difícil, Eugenio llevará a su familia al norte de Finlandia, donde se dice que todos los días es Navidad. El 27 de noviembre llega la nueva serie 24. Emocionante thriller de espionaje en tiempo real, el agente Jack Bauer lucha contra amenazas terroristas en una carrera contrarreloj. Cada hora abarca un episodio diferente donde Bauer deberá detener una crisis política mientras mantiene el equilibrio de su vida familiar.

En la Tienda de Prime Video: El 23 de noviembre se verá la cinta Oppenheimer, escrita y dirigida por Christopher Nolan, un thriller épico. La película sumerge al público en la intensa paradoja del enigmático científico Oppenheimer que deberá arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo. Y el 30 de noviembre El Exorcista: Creyentes. Desde la muerte de su esposa, Víctor ha criado a su hija Angela solo. Pero cuando Angela y su amiga desaparecen en el bosque y regresan sin recordar lo ocurrido, se desatará una cadena de eventos de terror.