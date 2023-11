El Bufón, terror en 90 minutos. Después de la reciente muerte de su padre, dos hermanas separadas se encuentran siendo acechadas por un ser malévolo conocido como El Bufón. Revelándose como algo más que un simple hombre enmascarado, la entidad maligna comienza a atormentar aún más a los habitantes de este pequeño pueblo en la noche de Halloween. Dirige Colin Krawchuk.

https://www.youtube.com/watch?v=SeeFDmcdYlg

Señora Influencer, comedia de 111 minutos. De la noche a la mañana Fátima, una mujer en sus cuarentas, se convierte en la influencer más famosa del momento. Sofi y Cami, un par de jóvenes influencers, se intentarán aprovechar de la repentina popularidad de Fátima fingiendo ser sus amigas. En la misma medida que Fátima logra tener seguidores que la aman, ella atraerá gente que hace comentarios violentos escondidos detrás de una pantalla, sin saber que se burlaron del perfil equivocado. Actúan Mónica Huarte, Macarena García, Diana Carreiro, Memo Dorantes, dirige Carlos Santos.

https://www.youtube.com/watch?v=RztdDJ3m6wE

Trolls 3: Se Armó la Banda, animación familiar en 93 minutos. Después de dos películas de verdadera amistad y constante coqueteo, Poppy (Anna Kendrick) y Ramón (Justin Timberlake) son ahora oficialmente una pareja. A medida que se conocen más, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado secreto. En el pasado fue parte de su boyband favorita, BroZone, con sus cuatro hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay. BroZone se desintegró cuando Ramón apenas era un niño y al igual que su familia, no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Pero cuando Floyd, el hermano de Ramón, es secuestrado por sus talentos musicales por un par de unos malvados villanos pop-stars. Dirige Walt Dohrn.

https://www.youtube.com/watch?v=teNZQRs5MLI

Five Nights at Freddy´s: La Película, terror en 112 minutos. El terrorífico fenómeno del videojuego se transforma en un escalofriante espectáculo cinematográfico. La película trata de un problemático guardia de seguridad que empieza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar. Actúan David Gordon Green, dirige Emma Tammi.

https://www.youtube.com/watch?v=sld2-fE_Wng

Hipnosis: Arma Invisible, acción y suspenso en 93 minutos. Decidido a encontrar a su hija desaparecida, el detective Danny Rourke se ve inmerso en un laberinto mientras investiga una serie de asaltos a bancos que desafían la realidad y acabará cuestionando sus más mínimas suposiciones con respecto a todo y a todos a su alrededor. Con la ayuda de Diana Cruz, una psíquica superdotada, Rourke persigue y, al mismo tiempo, es perseguido por un espectro letal, el único hombre que él cree que tiene la clave para encontrar a su hija, sólo para descubrir mucho más de lo que esperaba. Actúan Ben Affleck, William Fichtner, JD Pardo, Alice Braga, dirige Robert Rodríguez.

https://www.youtube.com/watch?v=slq8UT8WjXw

Radical, drama de 126 minutos. Los alumnos de la Primaria José Urbina López en Matamoros fueron evaluados como los peores estudiantes de México; su mundo está lleno de dificultades y en las aulas no encuentran oportunidades. Sin embargo, cuando llega un nuevo maestro (Eugenio Derbez) con un método radicalmente distinto, los alumnos aprenden a creer en ellos mismos y a liberar su potencial. Basada en una historia real, también actúan Gilberto Barraza, Daniel Haddad, Jennifer Trejo, dirige Christopher Zalla.

https://www.youtube.com/watch?v=4CpKulS9h88

Los Asesinos de la Luna, drama de 206 minutos. Basada en una historia real, a principios del siglo XX, el petróleo le dio una fortuna a la Nación Osage, que de la noche a la mañana se convirtieron en unas de las personas más ricas del mundo. La riqueza de estos nativos americanos atrajo inmediatamente a intrusos blancos, que manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero que pudieron de los Osage antes de recurrir al asesinato. Contada a través del improbable romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), “Los Asesinos de la Luna” es una épica saga criminal del oeste, donde el amor real se cruza con una traición indescriptible. También protagonizada por Robert De Niro, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins y Jillian Dion, dirigida por Martin Scorsese a partir de un guion de Eric Roth y Scorsese, basado en el éxito de ventas de David Grann.

https://www.youtube.com/watch?v=a5Oq0Sru8TI

El justiciero: Capítulo final, acción y thriller en 109 minutos. Desde que entregó su vida como un asesino del gobierno, Robert McCall ha luchado para reconciliarse con las espantosas cosas que hizo en su pasado mientras encuentra un extraño consuelo dándole justicia a los oprimidos. Sorpresivamente encontró un hogar en el sur de Italia, el descubre que sus nuevos amigos estaban bajo el control de los lideres criminales locales. Mientras los eventos se vuelven mortales, McCall sabe lo que tiene que hacer para convertirse en el protector de sus amigos, luchando contra la mafia. Actúan Denzel Washington, David Denman, Dakota Fanning, Sonia Ammar, dirige Antoine Fuqua.

https://www.youtube.com/watch?v=iZIxAvKSYac