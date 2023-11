Una vez más de regreso a escenarios mexicanos, llega el cantante brasileño Daniel Boaventura con lo mejor de sus éxitos para ofrecer su concierto 2023. La cita en Puebla es el jueves 16 de noviembre a las 9 de la noche en el Auditorio Metropolitano.

Del show

El brasileño Daniel Boaventura, regresa a Puebla, para presentarse en concierto teniendo una vez más el Auditorio Metropolitano como sede. Ahora acompañado de sus músicos y coros, Daniel ofrecerá un recital de aproximadamente 90 minutos, en una noche de gala al sonido de grandes éxitos que rescatan buenas memorias y provocan agradables sensaciones, deleitando a los presentes con melodías en diferentes idiomas.

En el concierto presentará sus distintas producciones discográficas, así el repertorio del barítono incluirá canciones como: Quizá Quizá Quizá, I’Ve Got You Under My Skin, (tema eternizado por Frank Sinatra y a quien admira el intérprete), Corazón Partío, Garota de Ipanema, Bésame mucho, La Barca, El día que me quieras, Sao Paulo, Sao Paulo entre otros.

Ofreciendo como siempre a los presentes un concierto único donde todos salen gustosos de este gran espectáculo que el brasileño ofrece con su gran voz y calidad en la producción.

De su trayectoria

Daniel Boaventura, nació el 19 de mayo de 1970 en Brasil. En nuestro país ha logrado conquistar al público gracias a su interpretación y sensibilidad al cantar, en 2015 grabó el tema “Quizás, quizás, quizás”, a dueto con el cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, a quien ha invitado a cantar con él en algunas de sus presentaciones.

El artista tiene un disco titulado “Daniel Boaventura lanza DVD en Vivo en México”, material con canciones en inglés, portugués y español, disco bajo el sello discográfico de Sony Music México, el cual fue grabado desde el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México en octubre de 2017.

Además, su espectáculo dio origen a “Daniel Boaventura Ao Vivo No México”, colocándose en primeros lugares de ventas a nivel internacional con las canciones: Corazón Patio, La Barca y Bésame Mucho, temas en español.

Con una carrera de más de 25 años como cantante, actor de teatro, de cine y TV, así como productor de obras musicales en su natal Brasil, Boaventura es un artista multimedia y multifacético, que cada día es también querido en otros países gracias a sus conciertos.