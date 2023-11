“La canción de nuestra vida”, la más reciente producción discografica de Ismael Serranol será el centro de las presentaciones que sostendrá el cantautor español en la Ciudad de México y Puebla.

El madrileño afirma que esta producción es una reflexión sobre el presente, el individualismo y al mismo tiempo, una celebración de la vida.

“Me siento deudor de una tradición de músicos, de cantautores, que han sido la banda sonora de un tiempo y que me parece necesario y urgente reivindicar en estos días; creo que se está perdiendo una cierta tradición en la música que tiene que ver con el hablar de los anhelos colectivos, llegamos a una sociedad hiperindivudualista que lleva al autor de canciones a mirarse demasiado el ombligo”, afirmó en una entrevista.

Como ha sido una constante en sus últimas producciones, el cantautor madrileño intenta hacer las pases con el tiempo, con las dos décadas en los escenarios y con el cambio que inevitablemente nos producen los años.

“Con este disco, lo que uno intenta es reconciliarse un poco con el paso del tiempo. Creo que todos los músicos estamos en conflicto con el paso del tiempo y escribimos canciones para tratar de rescatar ciertas cosas del olvido, que a veces supone el paso del tiempo.

“Llegada cierta edad, caigo en la cuenta de que el paso del tiempo no solo conlleva una renuncia, si no también te permite tener experiencias que muchas veces son susceptible de convertirse en canción y que, a la canción de nuestra vida, que es una canción en permanente construcción, siempre se le pueden añadir nuevas estrofas, y desde esa convicción se escriben las canciones que están en este disco”, detalló.

Foto: Cortesía

Públicos para todo

Serrano reconoce que su música enfrenta incluso a las redes sociales. El algoritmo de ellas complica la difusión de los relatos que suelen servir como introducción a sus canciones y que son justamente lo que enriquece las melodías.

Pese a lo complicado que puede ser, Serrano se ha hecho tendencia recientemente, justo cuando su nombre y su obra fue citada en el Parlamento español, durante la investidura de Pedro Sánchez. Un episodio que desnudó la ignorancia de Feijóo.

“No sé si son los mejores momentos para la canción de autor. Tampoco el algoritmo ayuda, pues penaliza ciertas expresiones artísticas que tiene que ver con un relato. Cuando exiges una cierta atención, en un contexto en el que padecemos todos un cierto déficit de atención, que las redes sociales lo promueven, la canción de autor que merece una calma, unos tiempos diferentes, la canción de autor lo tiene difícil, pero siempre hay un público”, reconoció durante la vídeo charla.

Pese a la fama que se le ha generado, “La canción de nuestra vida”, como varios de sus materiales apuestan por el optimismo y la esperanza, más que por la nostalgia.

“Son unas cuantas cosas las que me unen a México, la oportunidad de haber tocado en múltiples garitos, comparto con Sabina el amor por las canciones de José Alfredo o por los versos de Sabines, pero también esa forma casi dramática de vivir la música, también le toca a uno”.

“Pero es verdad que uno no deja de sentirse un amateur y te persigue con el síndrome del impostor, creer que estás en un lugar que no mereces, y no deja de pasarte eso cuando alguien te confiesa la admiración o el hecho de que le pueda gustar algún tema, finalmente me siento sobre todo agradecido”.

Foto: Cortesía

Próximo sábado

La cita con Ismael Serrano será en el Teatro Principal de Puebla el próximo sábado 2 de diciembre, a las 20:00 horas.