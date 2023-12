Para seguir divirtiéndonos en casa con los seres queridos, en diciembre, último mes del año, iniciamos con buena programación para todos los gustos y edades con Prime Video.

En diciembre, Prime Video llega con estrenos de nuevas series, así como también las clásicas en todas sus temporadas, variedad de películas para toda la familia, deportes, especiales y más, para que los miembros de Amazon puedan ver al instante o descarguen en sus servidores preferidos.

De la programación

Arrancamos con películas dedicadas a la Navidad como “La calle de la Navidad” donde un hombre está decidido a ganar el concurso anual de decoración navideña del vecindario. Hace un pacto con una elfa para que le ayude a ganar.

También llega el día 8 “Santa Mi Amor”, la cinta protagonizada por Ana Serradilla habla de Lucía una exitosa arquitecta y mamá soltera de Leo, su hija de 6 años obsesionada con la Navidad.

Presentes también el día 8: Un Pequeño Batman Navideño. En este especial de Navidad, el pequeño Damian Wayne se enfrenta a los enemigos de su ciudad tras encontrarse solo en la Mansión Wayne.

Damian se transformará en el pequeño Batman para defender su hogar y a toda su ciudad de los villanos que buscan arruinar sus vacaciones.

Ese día también se verá ¿Tu Navidad o la Mía? 2, donde Hubert y Hayley han intercambiado las Navidades otra vez. Otras opciones son O Primeiro Natal Do Mundo y Un Stupéfiant Noël!

El 11 de diciembre se verá Silver and the book of dreams. Cuando Liv se traslada a Londres, conoce a un misterioso grupo de chicos que la arrastran al mundo de los viajes oníricos.

Ella y su banda de vagabundos oníricos llevan a cabo un ritual para hacer realidad su mayor sueño, sin saber el sacrificio que tendrán que pagar.

Al día siguiente una gran serie con Los Farad. Esta serie introducirá a la audiencia en la Marbella de los años 80 a través de Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio y que, de la mano de Sara Farad, termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y su geopolítica.

Mientras que el día 15 la nueva temporada de Reacher donde Jack Reacher se entera por un mensaje codificado de que los miembros de su antigua unidad del ejército están siendo asesinados brutalmente.

Reacher se reúne con tres de sus antiguos compañeros para resolver el misterio, a pesar de las amenazas a las que se enfrentan.

El día 20 de diciembre no se pierdan Tequila RePasado. Una comedia donde un adicto al trabajo debe ser más listo que sus clones que se multiplican después de que un tequila mágico lo haga retroceder en el tiempo, una y otra vez, para hacer las cosas bien con su familia. Protagonizada por Héctor Jiménez, Ludwika Paleta y Sebastián Zurita.

El 22 llega Perder Es Ganar Un Poco donde Miguel Benítez, antes exitoso, es encarcelado injustamente por lavado de activos.

Tras cumplir su condena, regresa a su antiguo barrio, donde se encuentra con el fracasado equipo de futbol de sus amigos de la infancia. Desempleado, decide entrenar al equipo para recuperar su espíritu ganador.

Este día también presente la nueva temporada de The Grand Tour. Jeremy, Richard y James se dirigen a Europa Central en un viaje por carretera en el que nadie jamás había pensado, en coches con los que nadie jamás hubiera soñado. Este viaje épico de 1,400 millas los lleva desde Gdańsk en Polonia hasta Eslovaquia, Hungría y Eslovenia.

También presentes en suscripciones especiales y la tienda Prime Video: