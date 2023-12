Aquaman y El Reino Perdido, aventura y ficción en 127 minutos. El universo DC regresa con una nueva aventura. Ahora al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible. Actúan Jason Momoa, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Amber Heard entre otros, dirige James Wan.

Camino a Belén, musical familiar de 98 minutos. La historia sobre una joven mujer que carga una responsabilidad inimaginable, un joven dividido entre su amor y honor, un rey celoso que no se va a detener para mantener su corona. Esta aventura musical para toda la familia incluye melodías navideñas clásicas, humor, fe y nuevas canciones pop, mientras vuelven a contar la más grande historia que se haya contado. La historia de María, José y el nacimiento de Jesús. Actúan Fiona Palomo, Milo Manheim, Antonio Banderas, dirige Adam Anders.

¡Patos! animación en 92 minutos. La familia Mallard está un poco estancada, mientras que papá Mack se contenta con mantener a su familia a salvo remando en su estanque de Nueva Inglaterra para siempre, la mamá Pam está ansiosa por cambiar las cosas y mostrarles a sus hijos, el adolescente Dax y la patita Gwen, todo el mundo. Después de que una familia de patos migratorios se posa en su estanque con emocionantes historias de lugares remotos, Pam convence a Mack para que se embarque en un viaje familiar, a través de la ciudad de Nueva York, a la tropical Jamaica. A medida que los patos silvestres se dirigen al sur para pasar el invierno, sus planes se tuercen. dirigen Benjamin Renner, Guylo Homsy.

La hija del pantano, drama, suspenso y crimen en 109 minutos. La historia se centra en Helena Petterier, quien lleva una vida normal junto a su esposo y su hija hasta que se entera que el hombre que la crio y la mantuvo a ella y a su madre como rehenes en un pantano durante 12 años ha escapado de prisión. Para proteger a su familia, Helena decide tomar el asunto en sus manos y comenzar la cacería de su padre. Actúan Ben Mendelsohn, Daisy Ridley, dirige Neil Burger.

Wonka, aventura y fantasía en 117 minutos. Basado en el extraordinario personaje central de Charlie y la fábrica de chocolate, el libro infantil más icónico de Roald Dahl y uno de los libros infantiles más vendidos de todos los tiempos, llega "Wonka" la precuela que cuenta la maravillosa historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero se convirtió en el amado Willy Wonka que conocemos. Mezcla de magia, música, caos, emoción, todo contado con un corazón y un humor fabulosos. Protagonizada por Timothée Chalamet, este ingenioso espectáculo presentará al público a un joven Willy Wonka, repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo con un delicioso bocado a la vez, demostrando que las mejores cosas de la vida comienzan con un sueño. En el reparto Timothée Chalamet, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Hugh Grant, dirige Paul King.

Napoleón, acción y drama en 158 minutos. Napoleón es una epopeya de llena de espectáculo que detalla el accidentado ascenso y caída del emblemático emperador francés Napoleón Bonaparte, interpretado por el ganador al Oscar, Joaquin Phoenix. Con un impresionante escenario cinematográfico a gran escala orquestado por el legendario director Ridley Scott, la película capta la implacable travesía de Bonaparte hacia el poder a través del prisma de su adictiva y volátil relación con su único y verdadero amor, Josefina. Actúan también Tahar Rahim, Ludivine Sagnier, Vanessa Kirby, Catherine Walker, dirige Ridley Scott.

Los juegos del hambre balada de pájaros cantores y serpientes, acción, aventura y drama en 159 minutos. En este regreso de los Juegos del Hambre, años antes de que se convirtiera en el presidente tirano de Panem, un joven Coriolanus Snow ve la oportunidad de un cambio de fortunas cuando es elegido para ser mentor de Lucy Gray Baird, la chica tributo del empobrecido Distrito 12. Actúan Viola Davis, Peter Dinklage, Rachel Zegler, Tom Blyth, dirige Francis Lawrence.

The Mean One: Un siniestro cuento de navidad, terror en 93 minutos. En "Villa Nueva" un tranquilo pueblo en la montaña, la joven Cindy fue testigo del asesinato de su madre por "The Mean One", una criatura sedienta de sangre de piel verde vestida con un traje rojo de Santa Claus. Veinte años después, Cindy y su padre regresan al pueblo por sugerencia del terapeuta de Cindy. El monstruo regresa al pueblo y comienza aterrorizar a la ciudad amenazando con arruinar las vacaciones, pero Cindy encuentra un nuevo propósito: atrapar y matar a "The Mean One". Actúan David Howard Thornton, dirige Steven LaMorte.