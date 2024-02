Con lo mejor de su música llegan a Puebla el dueto sensación, los hermanos Jesse & Joy, quienes ofrecerán su concierto el viernes 16 de febrero a las 21:00 horas teniendo como sede de su tour 2024 el Auditorio Metropolitano, sede donde ya se han presentado en otras ocasiones.

Del concierto

Después de celebrar Clichés Tour, el tour más exitoso de su carrera Jesse & Joy, inician este 2024 con un nuevo espectáculo cargado de muchas sorpresas y una gran producción.

De esta manera los hermanos, ofrecerán un show con todos sus éxitos y nueva música, donde no pueden faltar los temas: Corre, La de la mala suerte, Dueles, Ya no quiero, Me soltaste, Imagina, Respirar, Con Quien se queda el perro? Dos cuerpos un alma, Más que el Sol, Llórale a tu madre, Bendición, Antes del amanecer, Fin del mundo, La noche que te fuiste, Sobrenatural, Extraordinario, Llegaste tú, Adiós, Chocolate, Si te vas, Me voy, No soy una de esas, y desde luego Espacio Sideral su primer sencillo, así como muchas nuevas canciones.

De su carrera

Ganadores del Grammy Latino, así como de otros premios lo que incluyen discos de oro y platico, los músicos y compositores Jesse y Joy Huerta, se han colocado en la preferencia de chicos y grandes desde sus inicios en el 2005, convirtiéndose en los artistas influyentes en lo que concierne al escenario de pop actual y alternativo, así como en la balada.

Sus canciones los han llevado a tener varios éxitos radiofónicos y en Internet tanto en México como también en toda Latinoamérica, Estados Unidos e incluso España, y es que producciones como Ésta es mi vida, (2006), Electricidad, (2009), y ¿Con quién se queda el perro?, han conquistado un gran mercado.

Lo anterior se ve reflejado en sus sencillos: Espacio sideral, Ya no quiero, Volveré, Llegaste tú, Somos lo que fue, Esto es lo que soy, Adiós, Chocolate, Si te vas, Me voy, ¡Corre!, La de la mala suerte, No soy una de esas, ¿Con quién se queda el perro?, Dueles, Respirar; canciones que, por sus letras sencillas y simples, el público se identifica rápidamente con estas convirtiéndolas en grandes éxitos.