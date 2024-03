Para los que gustan de las producciones futuristas, llega la nueva serie Fallout basada en la popular franquicia retro futurista de videojuegos. Protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan y Walton Goggins, se podrá ver a partir del jueves 11 de abril a través de Prime Video.

Lo que veremos y sus personajes

Situada en el mundo de la franquicia de videojuegos best seller internacional, Fallout, estrenará todos sus episodios en Prime Video a partir del jueves 11 de abril.

La serie post apocalíptica y por lo tanto futurista, tiene ese toque peculiar de humor negro que sigue a la moradora del refugio, Lucy (Ella Purnell), tratando de adaptarse al retorcido y peligroso mundo del yermo irradiado y muestra un primer vistazo de Moldaver (Sarita Choudhury) y Ma June (Dale Dickey).

De los actores

La serie es protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (Emancipation) y Walton Goggins (The Hateful Eight).

El elenco de la serie incluye a Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O'Hagan (Law & Order: SVU) y Xelia Mendes-Jones (La Rueda del Tiempo).

De la producción

Jonathan Nolan dirigió los tres primeros episodios de esta serie de Kilter Films. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner son productores ejecutivos, escritores y coshowrunners.

La serie viene de parte de Kilter Films y de los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy. Athena Wickham de Kilter Films también es productora ejecutiva, junto con Todd Howard por parte de Bethesda Game Studios y James Altman por parte de Bethesda Softworks.

De Kilter Films

Kilter Films es una galardonada compañía productora basada en Los Ángeles, fundada y liderada por Lisa Joy y Jonathan Nolan, con su socia productora Athena Wickham.

Nolan es escritor, director y productor, aclamado por la crítica y nominado al Premio de la Academia y al Premio Emmy, conocido por su trabajo en The Dark Knight, Interstellar y Memento. Joy es una escritora, directora y productora, nominada al Premio Emmy.