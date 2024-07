Alec Baldwin salió victorioso de la corte de Santa Fe, Nuevo México, luego de que la jueza desestimara el caso por homicidio involuntario relacionado con la muerte de la directora de fotografía de "Rust", Halyna Hutchins.



La jueza Mary Marlowe Sommer determinó que la Fiscalía había fallado en revelar pruebas cruciales, específicamente municiones que podrían haber sido favorables para la defensa, lo que llevó a la desestimación del caso con prejuicio, impidiendo cualquier futura apelación o juicio contra Baldwin por este incidente.

Al escuchar la sentencia, Baldwin rompió en llanto junto a su esposa Hilaria Baldwin y sus hermanos, quienes lo acompañaron durante toda la semana. El actor dejó la corte sin hacer declaraciones a la prensa.

Baldwin enfrentaba hasta 18 meses de prisión si era declarado culpable de la muerte de Hutchins, ocurrida en el set de "Rust" en octubre de 2021. Mientras ensayaba una escena, un revólver Colt 45 que sostenía disparó una munición real, causando la tragedia.

A la salida de la corte, la fiscal Kari Morrissey expresó su desacuerdo con el veredicto, pero respetó la decisión. Minutos antes, había testificado sobre la exclusión de ciertas municiones como prueba. El abogado de Baldwin, Alex Spiro, argumentó que un testigo había presentado municiones similares a las del set, pero que fueron clasificadas bajo un número de caso diferente, impidiendo su consideración en el juicio.

La fiscal Morrissey declaró que no había considerado esas municiones porque, según una foto, no parecían coincidir con las del set y porque se creía que no habían salido de Arizona. Sin embargo, en el tribunal se concluyó que eran similares.

El abogado Luke Nikas acusó a la fiscalía de ocultar pruebas. La defensa argumentó que la investigación se centró injustamente en Baldwin, en lugar de considerar a otros posibles responsables como el proveedor de municiones o la encargada de utilería. La armera de "Rust", Hannah Gutierrez-Reed, fue declarada culpable y sentenciada a 18 meses de prisión en marzo, mientras que el asistente de dirección, David Halls, aceptó un cargo menor en un acuerdo con la Fiscalía.