Disney ha lanzado el primer tráiler oficial de la adaptación en acción real de "Lilo & Stitch", mostrando una recreación fiel del clásico animado de 2002. El avance presenta a los personajes principales:

Además, se confirma que Chris Sanders retomará su papel como la voz de Stitch, el travieso extraterrestre azul.

El tráiler destaca momentos icónicos de la película original, incluyendo la relación entre Lilo y Stitch, y la importancia del concepto hawaiano de "Ohana", que significa familia.

Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten.



