Jaime Maussan, reconocido periodista y ufólogo mexicano, ha respondido públicamente a la demanda interpuesta en su contra por su hija, Dayana Maussan, quien lo acusa de despido injustificado y presunta agresión verbal.

Durante la presentación de su nuevo canal de televisión, Maussan fue cuestionado sobre el proceso legal y, aunque evitó profundizar en detalles, declaró:

"No tengo ninguna opinión. Un padre jamás debe hablar de sus hijos. Un hijo nunca debe hablar de sus padres. Eso es lo que puedo decir; a cualquiera le duele, pero no voy a opinar más. Soy un buen padre" .

El conflicto legal salió a la luz en noviembre de 2024, cuando Dayana Maussan, de 40 años, reveló que había iniciado acciones legales contra su padre, alegando haber sufrido violencia verbal desde los 12 años y un despido injustificado de su puesto de trabajo.

En entrevistas anteriores, Dayana expresó que su intención no es obtener una compensación económica, sino recibir una disculpa pública por parte de su padre, afirmando: "Yo no quiero su dinero, nunca quise su dinero. Lo que quiero es una disculpa pública por todo lo que me hizo pasar" .

El abogado de Dayana ha confirmado que existen dos procesos legales en curso: uno de carácter laboral, en el cual ya se llegó a un acuerdo indemnizatorio, y otro de índole civil, donde se están presentando pruebas relacionadas con el presunto daño emocional sufrido por su clienta .

Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre el avance de estos procesos legales, y Jaime Maussan ha optado por mantener discreción respecto al tema, enfocándose en sus proyectos profesionales.