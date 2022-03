A través de energías limpias, la planta de Volkswagen en Puebla alcanzó la producción de 1.6 millones de automóviles y la de Guanajuato sumó 1.3 millones de motores.

Way To Zero, plan del consorcio alemán en su camino para ir desechando las energías fósiles en todas sus armadoras localizadas en varios países del globo, se ha empeñado en transformar el panorama ante el cambio climático global.

La firma teutona comenzó hace 54 meses atrás su camino en la incursión de usar únicamente la energía renovable para beneficiar a la comunidad internacional con un horizonte más verde.

El parqueo eólico La Bufa, de Zacatecas se ha convertido en el principal distribuidor de energía eléctrica a Volkswagen México para convertirse en pionero en el desarrollo de automóviles y motores.

Desde hace cuatro años, Volkswagen México suma 692 mil 296 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2), en contraste con el que generan 745 mil familias durante 12 meses.

La meta de la empresa germana es la de reducir hasta en un 51 por ciento la emisión de gases que alteren a la naturaleza en el 2025 a través de consumo de energía, consumo de agua, gestión de residuos, generación de compuesto orgánicos volátiles (COV´s) y emisiones de CO2, tomando como base comparativo el año 2010 para la armadora poblana; mientras la planta guanajuatense tiene la meta de reducir un 64 por ciento los gases tóxicos en consumo de energía, agua, emisiones de CO2 y disposición de residuos a partir de 2014, luego de 365 días de operaciones.

Al integrar energía proveniente de fuentes renovables, Volkswagen de México contribuye a la estrategia Zero Impact Production, dentro de la cual tiene como objetivo una reducción de 51 por ciento en en cinco indicadores específicos.

El empleo de energía limpia en sus procesos, se complementa con diversas acciones en favor de la protección de la biodiversidad dentro de las cuales Volkswagen de México avanza en su objetivo estratégico de sembrar 1 millón de árboles hacia el año 2023 y de los cuales ya cuenta con 850 mil unidades plantadas en los estados de Puebla y Guanajuato.