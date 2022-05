Derivado de los estragos del Covid-19, el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) apoyó a 138 mil 763 derechohabientes del estado para actualizar sus pagos sin problemas, valoró Tony Kuri Alam, al advertir de la existencia superior a las siete mil casas abandonadas.

Recordó que durante los primeros dos años de pandemia, un sinnúmero de trabajadores perdieron sus empleos formales y en otros casos, los patronos redujeron salarios a la base laboral.

Además, reprobó que existan varios propietarios de empresas poco solidarios al registrar a sus empleados con el salario mínimo para ahorrarse el pago de cuotas, porque resta el beneficio de adquirir una vivienda.

Subrayó que el Infonavit "se la jugó" al lado de los 138 mil 763 trabajadores, tranquilizándolos en esos momentos de angustia y nerviosismo.

Puntualizó que el Infonavit aplicó en esos momentos de apuro para los trabajadores, los seguros por desempleo y prórrogas.

“Durante estos últimos tres años y medio, el Infonavit no ha metido ninguna nueva demanda de desalojo, si ha habido algún desalojo, que en Puebla todavía existen, ha sido de los juicios viejos, antiguos (antes de que tomara el control de la delegación) pero por esta epidemia que aún continúa no hubo por supuesto que no lo íbamos a permitir”, valoró.

Tony Kuri insistió en que los trabajadores o derechohabientes poblanos encontraron beneficios en los múltiples programas sociales que permitieron manejar los pagos sin inconvenientes.

Los programas, indicó, hicieron posible posponer los pagos y obtener descuentos, además de ajustes, en caso de que a los trabajadores se les haya bajado el salario.

Fustigó también que mientras los patrones registren a sus empleados con un salario mínimo, pero en la realidad algunos perciben sueldos más altos, ninguno podrá alcanzar el crédito que necesita para acceder a una vivienda.

"La gente que está dada de alta con el salario mínimo, que sabemos que no ganan el salario mínimo, nunca van a conseguir el salario suficiente para adquirir una vivienda adecuada y más con las nuevas condiciones que exigimos, yo lo único que estoy pidiendo es que den de alta a los trabajadores con el salario que perciben y entonces muchísimos trabajadores más van a poder alcanzar el crédito anhelado".

Bondades de programas

En ese marco, precisó que 71 mil 278 trabajadores del estado tendrán la oportunidad de convertir sus créditos denominados en veces salario mínimo (VSM) a pesos.

"Este programa se emprende en el marco del 50 aniversario del Infonavit para atender la demanda histórica de las y los trabajadores de tener certeza sobre el pago mensual y el saldo de su crédito, así se evita que los financiamientos de este tipo sufran ajustes relacionados con los incrementos anuales al salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización (UMA)".

Explicó que con la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, además de permitir la conversión de todos los créditos originados en veces salario mínimo, dará a los derechohabientes la posibilidad de reestructurar su crédito, recibir descuentos sobre el saldo de su hipoteca y tener una menor tasa de interés, que puede ir de 1.9 por ciento a 10.45 puntos porcentuales, dependiendo de sus percepciones.

"Para que puedas acceder a todos los beneficios de este programa, a través de la nueva Ventanilla Universal, es indispensable que estés registrado en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), la llave de acceso, desde la comodidad de tu casa, a todos los programas y servicios que el Instituto tiene para ti".

Actualmente, Mi Cuenta Infonavit se puede consultar en www.micuenta.infonavit.org.mx, que ya tiene más de 11 millones 129 mil derechohabientes registrados, quienes únicamente con su cuenta de usuario y contraseña pueden realizar trámites, acceder a reestructuras, precalificarse y otras acciones desde sus teléfonos móviles.

"Recuerda que, entre los beneficios que adquirirás al convertir tu crédito a pesos se encuentran: mensualidades y saldos fijos durante todo el plazo acordado, sin incrementos anuales; tasa de interés fija de entre uno y 10.45 por cuento; para dar certidumbre sobre tus finanzas y la economía de tu familia".

Recapituló que la primera acción en beneficio de los trabajadores fue el lanzamiento de Crediterreno, a principios del mes de abril; pero a lo largo del año se trabajará para crear Crediterreno Unamos Créditos, para que dos trabajadores unan su financiamiento para comprar un terreno, sin necesidad de estar casados.

"Un crediticio que se pondrá a disposición de las y los derechohabientes es Pago de Pasivos, con el que podrán obtener un financiamiento con el Infonavit para pagar otras deudas relacionadas con su vivienda", explicó.

Además, recordó que el Infonavit podrá a disposición de las y los acreditados la Ventanilla Única de Responsabilidad Compartida, a través de la cual podrán llevar a cabo el trámite para convertir su crédito denominado en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos y olvidarse de los incrementos anuales que registran este tipo de créditos.