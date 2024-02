Se percibe que trabajadores de la empresa armadora de autos de lujo Audi, rechacen la propuesta del 7% de aumento global ofrecida el fin de semana y que pondría fin a la huelga, la cual inició el pasado 24 de enero.

Así lo adelantó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Audi, César Orta, en entrevista con medios radiofónicos, en la que señaló que la propuesta es baja comparado a los aumentos en la canasta básica, por ejemplo.

“Se le ha hecho saber a la base trabajadora el acuerdo a lo que se llegó en el tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos”, refirió.

“Yo por lo que veo el sentir de la base trabajadora es que van a votar que no, yo no puedo influir en si votan por el sí o no, pero el feeling (sentir) que tenemos es que van a votar que no”, dijo.

Comentó César Orta que solamente de la propuesta de la empresa que era del 6.5% durante todos estos días aumentaron apenas medio punto porcentual las prestaciones.

“Muchas veces lo hemos dicho dialogando con la base, en las guardias, en redes sociales, Whatsapp, la mayoría de los trabajadores espera un aumento de dos dígitos, sabemos que es difícil de alcanzar, pero tampoco es imposible”, comentó.

Argumentó que el promedio de la industria automotriz en enero anda alrededor del 10% los aumentos salariales y mínimos del 20%.

Dijo que la canasta básica ha aumentado entre 20 y 40 por ciento, por lo que muchas veces se toma el tema de la inflación por un parámetro, como lo argumenta la empresa.

Sin embargo, explicó, que ese argumento que señala que dar un poco más de la inflación es recuperar en poder adquisitivo del trabajador, pero la realidad es otra.

“Deben ir evolucionando esa mentalidad como empresarios, no solo se trata del poder adquisitivo, sino de mejorar la calidad de vida de los trabajadores que son quienes les dan la productividad y calidad en sus empresas, no solo de Audi, tienen que evolucionar esas mentalidades de las empresas”, sostuvo.

Añadió que la empresa en su recurso para solicitar la inexistencia de la huelga, ha argumentado que los trabajadores no salieron a tiempo, que no lo hicieron correctamente, aunque afirmó, Sitaudi tiene evidencia de lo contrario.

“Comenta la empresa que la mayoría delos trabajadores no estuvo de acuerdo con la huelga, aunque el 93.4% estuvieron de acuerdo en no aceptar el porcentaje y estallar la huelga”, añadió.

Señaló que la empresa por lo tanto solicitó ante las autoridades laborales un recuento en el que los trabajadores tendrían que ir a votar para ratificar si están o no de acuerdo con la huelga, el que será vigilado por la Secretaría del Trabajo federal.

Por lo tanto, este recuento, se haría después de la votación donde se acepte o no la última propuesta, adelantó, al señalar que este martes será informada la base trabajadora.

El próximo viernes 9 de febrero, se someterá a votación el acuerdo de aumento de 5 por ciento directo al salario y 2% en prestaciones, al que llegó con la empresa.