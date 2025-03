El comercio electrónico de México podría mantener en el futuro el dinamismo que ha observado en los últimos seis años, con crecimientos a tasas de doble dígito, consideró la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Al presentar el Estudio de Venta Online 2025, la directora de Estudios de Mercado e Inteligencia de Negocios de la AMVO, Daniela Orozco, explicó que, en años recientes, México se ha ubicado paulatinamente entre los principales jugadores del comercio electrónico global, junto a América Latina.

"Toda Latinoamérica está creciendo a tasas de doble dígito", apuntó la experta en una reunión virtual con medios, al destacar que, en el caso de México, el valor de las ventas en línea al menudeo en 2024 aumentó en más de 20 por ciento contra el año precedente.

Ello gracias a que 67,2 millones de personas en México compraron algún producto o servicio mediante el canal digital en 2024, contra los 65,5 millones registrados en 2023, apuntó.

Por su parte, el director general de la AMVO, Pierre Blaise, sostuvo que los factores económicos pudieran afectar al comercio electrónico como a otras industrias.

No obstante, el sector ha registrado hasta ahora una gran resiliencia y cuenta con perspectivas favorables, gracias al crecimiento del perfil del comprador mexicano, sobre todo en la clase media, así como a mayores métodos de pago y la penetración de internet, añadió.

Las categorías que encabezan las tendencias de crecimiento son Cuidado del Hogar, Jardín, Fotografía, DIY (Do It Yourself) y Electrodomésticos pequeños, indicó el reporte.

El perfil de los compradores se compone por un 51 por ciento mujeres y 49 por ciento hombres, con una edad promedio de 37,4 años, provenientes sobre todo del centro del país.

Latinoamérica es la segunda región con el crecimiento más rápido en comercio electrónico, detrás de África, y por arriba de Norteamérica, Asia y Europa, según la AMVO.

La economía de México, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, se desaceleró en el 2024 para crecer 1,5 por ciento, desde el 3,3 por ciento del año precedente, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes.

Con información de Xinhua.