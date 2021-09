El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió garantizó la gobernabilidad en Quecholac, luego de la detención de Alejandro M. F., quien se reeligió y quien nuevamente asumiría su cargo el 15 de octubre; a su vez, advirtió que no permitirá la vinculación entre funcionarios de su gobierno con delincuentes.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que “el gobierno del estado va a garantizar la gobernabilidad, lo que no va a seguir admitiendo es la vinculación de las autoridades con la delincuencia, eso no, que quede claro y todos aquellos que estén hablando con delincuentes se va a empezar a saber, todos quienes estén hablando con delincuentes, no se puede estar en la mesa de los delincuentes y después salir a decir cosas que son simulaciones o formas de engaño o intentos de encubrir a la gente que habla con los delincuentes”, dijo.

El mandatario local dijo que la situación jurídica del alcalde será resuelta el próximo sábado, según la información de las autoridades de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, por lo que dijo que se determinará la comisión de delitos.

“No se ha resuelto la situación jurídica del detenido, primero tendrá que resolverse, eso será el sábado, según estoy enterado, será hasta el sábado cuando se resuelva su situación jurídica, si queda vinculado a proceso y si está sujeto a una prisión preventiva justificada oficiosa, no lo sé que pudiera resolver el juez, ya se vería quien se hiciera cargo de la función pública del alcalde”, dijo.

Luego de la detención del Quecholac acusado por peculado y abuso de autoridad, los pobladores exigieron que sea liberado; sin embargo, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta les recomendó a los habitantes a no dejarse manipular por quienes distorsionar el tema y dejar que este asunto legal siga su proceso.

“Hay quienes intentan eso, orientar las cosas para que no se fije la atención sobre quienes verdaderamente hablan con delincuentes”, dijo el gobernador, quien reiteró que este asunto no se trata de una persecución política sino de una demanda y producto de esto una investigación y detención de una autoridad.

De acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica Municipal será su suplente quien asuma la responsabilidad en la alcaldía de Quecholac, es decir, José Peregrino Flores, en el caso de que el edil, hermano del presunto huachicolero Antonio Martínez Fuentes alias “El Toñin” permanezca en prisión.

No asistirá al informe de Claudia Rivera

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que no asistirá al informe de Claudia Rivera Vivanco, pues no está invitado y aunque lo estuviera no asistiría.

El informe de la presidente municipal de Puebla será en los primeros días de Octubre, de inmediato comienzan las comparecencias de los funcionarios y el 15 de octubre asume su responsabilidad Eduardo Rivera Pérez, toma de protesta que se realizará en el Centro Expositor a la que está invitado el mandatario local, quien ha confirmado su asistencia al evento.