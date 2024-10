Hasta que no se concluya el proceso de reubicación del relleno sanitario de San Pedro Cholula, la basura que 21 municipios generan y hasta este año depositaban en ese sitio, seguirá siendo enviada a tres municipios, incluida la capital poblana.



Así lo confirmaron la secretaria de Medio Ambiente, Norma Angélica Sandoval Gómez, y el de Gobernación, Javier Aquino Limón, luego de puntualizar que será en la administración de Alejandro Armenta Mier, cuando se concrete el cambio del basurero intermunicipal.



El titular de la Secretaría de Gobernación anticipó que la concesionaria Profaj Hidro Limpieza SA de CV realiza una evaluación de los aspectos técnicos y financieros, con la finalidad de encontrar una solución viable al traslado del relleno, el cual fue clausurado de manera definitiva por la Profepa tras varias violaciones a las normativas ambientales.



El funcionario reveló que existen dos posibles predios para el nuevo relleno: el primero, cerca del actual tiradero en Chiltepeque; y el segundo, al oriente del estado.



Señaló que se pidió a la empresa mantenerse en zonas cercanas a la zona metropolitana, con el fin de reducir los costos de traslado para los municipios que actualmente depositan sus desechos en Chiltepeque.



“El objetivo es que los municipios involucrados no tengan que asumir gastos excesivos por traslados largos. Por eso se busca un lugar más cercano a su ubicación actual”, apuntó.



Aquino Limón precisó que los trámites para la reubicación se resolverán este año, pero la instalación definitiva del nuevo relleno sanitario quedará hasta 2025, ya que se requiere tiempo para acondicionar los terrenos donde se vaya a construir.



Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente comentó que, una vez instalados todas las y los alcaldes de los 21 municipios involucrados, se tendrán acercamientos con ellos para abordar el tema y avanzar en el cumplimiento de las especificaciones para el manejo de su basura.



Esto, porque aseguró no se permitirá más que depositen sus residuos en lugares clandestinos como lo llegaron a hacer en meses anteriores.



"Se estará cuidando con los nuevos alcaldes que cumplan con la disposición final de la basura en rellenos aledaños (...) que haya un correcto manejo al iniciar las nuevas gestiones municipales", citó.



Hasta ahora los municipios que trasladaban su basura al relleno de Cholula, la envían a los depósitos de Chiltepeque, San José Chiapa y San Martín Texmelucan, luego de que el 22 de agosto la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuró el relleno de San Pedro Cholula.