El debate de una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial no puede ser debatida, sin antes avalarse por el Senado de la República, pues hasta que exista una Ley General los estados están obligados a presentar iniciativas, debatir en el tema y en su caso aprobar el ordenamiento legal, comentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Barbosa Huerta comentó que por medio de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado se analizó un ordenamiento y ya hay un documento del tema, sin embargo, hasta que se apruebe a nivel nacional una Ley General se presentará de manera formal ante el Congreso del Estado.

“Eso obligará a que cada estado tenga su ley particular, pero conforme a los lineamientos de la Ley General, por eso no presentamos nuestra iniciativa, la del gobierno, así es que para nosotros esta discusión no puede arrancar, no puede arrancar hasta que veamos si hay una ley general en el país en materia de movilidad porque si la hay, como todo parece que así va a caminar, los estados vamos a estar obligados a tener una ley particular conforme a los lineamientos de la Ley general”, comentó.

Barbosa Huerta explicó que desde hace varios meses se tiene preparado un documento, pero ha sido reservado hasta que se tenga una Ley General, y es que apenas la semana pasada fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, después pasa al pleno y una vez avalada por el pleno, se turna al Senado de la República para su aprobación, por ello al publicarse ya como un decreto ante el Diario Oficial de la Federación, los estados tienen determinado tiempo para avalar una ordenamiento particular.

De acuerdo a ley avalada en comisiones de la Cámara de Diputados Federase busca la protección a los peatones y ciclistas, además se establecen límites de velocidad en autopistas y carreteras federales, para evitar accidentes que cobren vida a las personas.

Por otra parte, se busca la realización obligatoria de alcoholímetro y límites de velocidad no solo para automovilistas, también para transporte de carga, transporte de pasajeros y motociclistas.

A pesar de que todavía no es una Ley General, en el Congreso de Puebla, el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa, es el mismo ordenamiento que se avaló en comisiones de la Cámara de Diputados.

La iniciativa presentada, contempla entre otros aspectos, un Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, que será presidido por el gobernador, además se considera un Sistema de Información Territorial y Urbano, con datos de movilidad y seguridad vial, como infracciones, licencias, siniestros viales.

En el caso de que el gobierno del estado impulse una iniciativa de Movilidad, todos los documentos serán analizados bajo el principio de concertación, es decir, un acuerdo que incluya las diferentes propuestas.