El gobernador de Puebla, advirtió que hay limpia en los Centros Penitenciarios, por lo que otras 20 personas privadas de su libertad de alta peligrosidad fueron trasladados a penales federales, durante el fin de semana pasado.

El mandatario estatal reiteró que el traslado de reos de alta peligrosidad y presos por la comisión de delitos federales, es una estrategia en materia de seguridad que se arreció desde el pasado mes de enero, por lo que las acciones continuarán.

Además de este traslado que se concretó durante el pasado fin de semana, desde el penal de San Miguel, al menos otras 40 personas presas han sido trasladadas a penales como Durango, Michoacán, Morelos y Oaxaca.

“Se hicieron traslados y aquí estamos limpiando los reclusorios del estado, porque los traslados no solo son reos de San Miguel, son reos de todos los penales del estado”, comentó.

La autoridad estatal pone orden en los penales del estado, debido a los actos de corrupción y acciones ilegales que ocurrían en el pasado, y es que tras el caso del bebé Tadeo, que fue un tema para desestabilizar a las autoridades, se han implementado constantes operativos en el penal de San Miguel.

Con el traslado de personas privadas de su libertad, cambio de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública, en la dirección del Centro Penitenciario de San Miguel, cambio de custodios y otras acciones, es como las autoridades implementan estrategias de mayor vigilancia en los penales.

El gobernador también abundó en que cada vez que se publican notas periodísticas con respecto a los internos de los Centros Penitenticarios se tiene conocimiento de dónde vienen y la intención que tiene la información.

Recomendó a columnistas no involucrarse con delincuentes, como ocurre con el caso de Eukid N. pues a través de filtraciones e información falsa se pretende crear un ambiente inestable.

“Les digo a varios periodistas que no hablen con delincuentes, se los recomiendo, tenemos pruebas de todos los periodistas que hablan con delincuentes, no hablen por favor, porque lo hacen para crear condiciones en favor de los delincuentes con los que hablan, no hablen, cada que sale una nota sabemos por qué viene y quién la indujo.

"El vocero de Eukid N. se ha encargado de sacar notas no es ni profesional, como periodista, ni legal, respeto mucho su trabajo, pero les doy una recomendación muy sana de que no hablen con delincuentes”, dijo el gobernador.