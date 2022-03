El gobernador de Puebla, refirió que el Poder Judicial tiene que ser autónomo, sin el control de otros poderes y servidores públicos quienes se involucren en casos juridiciales para sacar provecho personal con acciones ilegales.

Durante la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2022 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos, el mandatario estatal dijo que hay una crisis que esta presente en el Poder Judicial y que se debe solucionar para la aplicación de la ley.

“Decir que los retos es separar los negocios de la justicia, separarlos, hacer que ningún integrante de ningún otro poder quiera vincularse en asuntos judiciales para obtener ganancias ilícitas. Hoy tenemos que fortalecer la ética dentro de los poderes públicos y desde luego, la ética dentro del poder judicial”, dijo.

Ante magistrados de todos los estados del país, quienes conforman la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que preside el magistrado, Rafael Guerra Álvarez, el gobernador, refirió que el Poder Judicial tiene que ser autónomo para que cumpla sus funciones y así dar respuesta a la gente, que no haya impunidad en los casos.

“Hay una crisis, que todos sabemos que está presente y, todos esperamos que tenga causes legales y causes institucionales para su solución y que para nosotros no hay otra vía más que la aplicación de la propia ley. Puebla, Señores Magistrados y Magistradas presentes, tiene una enorme tradición de juristas, hay que mejorarla y hay que fortalecerla, nunca he descolgado el teléfono para pedir un favor a un magistrado, ni lo haré”, dijo.

El mandatario estatal reiteró que hay dos vacantes en el Poder Judicial, por lo que pronto enviará al Congreso del Estado las dos ternas para la elección de dos magistradas, pues resaltó que deben ser mujeres quienes ocupen estos espacios.

Sostuvo que “ya no más políticos juristas”, pues el Poder Judicial debe conformarse por juristas, al tiempo de reconocer la labor de Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pues dijo que es una persona intachable en su labor.

En su intervención, el presidente de la Rafael Guerra Álvarez reconoció la labor de los Poderes Judicial y Estatal, señaló que la digitalización de tramites “son un ejemplo de trabajo que debemos replicar en todos los estados, la CONATRID está emprendiendo un esfuerzo serio y detallado por consolidar las grandes reformas nacionales que requieren todas y cada uno de nuestros poderes judiciales, por eso quiero agradecer profundamente a nuestros honorables miembros por el cambio de esta sinergia para sumarse a estas filas”, comentó.

Por su parte, el magistrado Héctor Sánchez Sánchez, destacó que es la primera vez que se realiza en Puebla una asamblea de la CONATRIB, además de tener como sede el Palacio de Justicia, un edificio que históricamente ha estado dedicado a la ciencia social y la academia.

En el marco del Mes de la Mujer, se manifestó porque los trabajos realizados durante la asamblea, permitan compartir las mejores prácticas de cada estado en pro de mejorar el acceso a la justicia.