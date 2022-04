Las consultas de revocación de mandato tienen que evolucionar, refirió el gobernador de Puebla, luego de emitir su opinión a favor de que continúe en su cargo el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario estatal informó que no se registraron incidentes, no hay focos rojos y hay operativo de seguridad en el estado, pues además este domingo inicia la Semana Santa.

El gobernador acudió a emitir su voto en la casilla especial ubicada en el Centro De Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) número 18 en la Calzada Ignacio Zaragoza, pues al suspenderse la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Ayoxutla, ya no fue necesario su traslado a Tehuacán.

El mandatario estatal consideró que las consultas para la Revocación de Mandato tienen que evolucionar, pues son demasiado controladas y el Instituto Nacional Electoral (INE) no aportó suficiente difusión para este ejercicio de participación de las y los ciudadanos.

Recordó que en 2013 y 2014 "se expidió la primera ley y se empezó con ello eran formas verdaderamente controladas, controladas, hoy siguen siendo muy controladas a pesar de que una mayoría de Cámaras que ya no son del régimen anterior aprobaron las leyes creo que la ley tiene que ser modificada para hacer más fácil la organización de consultas de está naturaleza", dijo.

Si bien, durante la consulta que aborda la Revocación de Mandato hay participación de la gente, el mandatario estatal refirió que, para está segunda Consulta ya se construyó más consciencia ciudadana, pero se debe fortalecer la participación de la gente.

"Estamos construyendo mucho más conciencia democrática de lo que los ciudadanos pueden hacer que es decidir si un gobernante sigue gobernando o no, véanlo ustedes, lo importante del tema y ya quienes hoy se pronunciaron para que la gente no participe pues es su forma de ver las cosas, pero es una gran oportunidad para la gente fortalezca a las instituciones y el poder del ciudadano, la frase esa de que el pueblo pon el pueblo quita hoy deben verse como una realidad de México", dijo el gobernador.

En Puebla, la meta por parte de organizaciones y grupos lopezobradoristas es que se alcancen 1.8 millones de opiniones favorables al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el gobernador de Puebla refirió que son cifras que contribuirían a una meta nacional, por parte de los seguidores del mandatario federal.

"Se derivan de los resultados y el número de votos necesarios para hacer que el resultado sea vinculante, pero cualquier resultado que de va a generar una orientación del pueblo aunque no sean los del tamaño para ser vinculante, ya lo dijo el presidente que, si él no tiene mayoría en esto aunque no sea del tamaño de votos para ser vinculante, él no seguiría, entonces, es muy importante lo que está haciendo son cifras muy grandes muy, muy grandes no hubo difusión adecuada por la autoridad electoral, se participa de una manera muy poco directa por organizaciones partidos políticos no participaron formas de difusión limitada", refirió.

Sin focos rojos

El gobernador de Puebla aplaudió la participación de los ciudadanos, quienes salieron a las casillas a emitir su opinión dijo que no se registraron incidentes durante la apertura de las 2 mil 941 casillas en todo el estado y tampoco hay actos de violencia como ocurre en procesos electorales.

Además de que el gobierno del estado implementó operativo de seguridad producto de la jornada por la revocación de mandato, a nivel estatal se comenzaron acciones de protección a los ciudadanos en virtud de que este domingo inició la Semana Santa.

"Vamos a transitar estoy seguro en una jornada tranquila, hay cientos de policías cientos de patrullas en todo el estado y nos estamos haciendo cargo de todo la Policía Estatal se está haciendo cargo de la seguridad y, de la llegada de paquetes necesarios para poder llevar a cabo la jornada somos responsables", dijo.

Respecto de la suspensión de la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal dijo que será otra ocasión cuando el mandatario supervise las obras en el estado.

A partir del martes habrá anuncios de las obras que se han realizado a nivel estatal, es decir, al termino de la veda electoral y toda vez que esté lunes, el mandatario participará en una reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Este lunes el presidente de México convocó a los gobernadores a participar en una reunión para abordar la evaluación general en materia de vacunación contra la Covid-19.