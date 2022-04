Por actos de corrupción y con base al estudio que ya realizó la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), respecto a la situación del transporte público en el estado habrá cancelación de concesiones, también se considerará los lugares donde haya saturación de unidades.

Tras informar lo anterior, el gobernador Miguel Barbosa refirió que se cancelarán concesiones otorgadas en medio de actos de corrupción, pero también se otorgarán permisos en las zonas del estado donde haya justificación, esto producto del estudio integral que realizó la dependencia a cargo de Elsa Bracamonte González.

El mandatario estatal dijo que, en algunos casos, el comportamiento de los concesionarios “es delincuencial, retador, desafiante, no, no, a nosotros no nos va a impresionar ni les vamos a pedir un día transporte para hacer eventos políticos ni nada, este gobierno es diferente y vamos a otorgar concesiones de acuerdo a estudios que nos están realizando”, dijo.

Miguel Barbosa refirió que en la SMT se encontraron irregularidades cometidas por los anteriores titulares de la dependencia, por ello es que la instrucción a la dependencia estatal es poner orden y para ello se realizó un estudio integral que contiene las zonas de saturación del transporte, lugares en donde hacen falta y el estado que guardan los permisos.

“Eso de que, encuentro que las concesiones tienen irregularidades y no las cancelo, pues es una forma de solapamiento. Si encuentro que una concesión de una naturaleza tiene irregularidades qué hago, pues la cancelo”, sentenció el mandatario local.

Al inicio de este año, la titular de la SMT, Elsa Bracamonte, habló de que al menos 3 mil concesiones fueron otorgadas en medio de condiciones irregulares, por ello es que se realizarán los procedimientos correspondientes para hacer una limpia.

A su vez, el mandatario estatal comentó que como parte del ordenamiento en el transporte público y como una realidad para la modernización, ya se lanzó la convocatoria para la licitación de la tecnología e internet que se colocará en cinco mil unidades, en un primer año.

“Ya salió publicada la convocatoria con las bases que ustedes ya conocen, en una inversión trianual, esto es trianual 2022 y lo que resta del año, 2023 y e tiempo que nos toca ejercer el gobierno, hasta el 14 de diciembre de 2024 y sí vamos a cancelar concesiones y sí vamos a otorgar concesiones, de acuerdo a los estudios que ya hicimos para todo el estado”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

Fue en 2019 cuando se acordó la modernización de las unidades del transporte público, no solo en modelos más recientes en el caso de las unidades, pues éstas deben estar dotadas de equipo de tecnología que estén conectadas a las áreas de seguridad para que se atiendan emergencias, como asaltos u otro tipo de situaciones.