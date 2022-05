El Gobierno de Puebla no ha recibido apoyo para sus planes de desarrollo ni para alguna gran obra de infraestructura, se quejó el titular del Poder Ejecutivo del estado, Miguel Barbosa Huerta.

La declaración ocurrió durante su conferencia de prensa del viernes, aunque no se refirió a alguien en concreto.

“No se ha hecho, en Puebla, ninguna obra de infraestructura grande, y mis planes de desarrollo no han sido apoyados hasta hoy”, expresó.

Sin embargo, dijo que a la entidad ya le está “lloviendo en su milpita”, lo que quedó reflejado, incluso, con la recuperación en Puebla de los instrumentos del grupo Moderatto, que fueron robados el 29 de abril en Estado de México.

Barbosa Huerta recordó que su administración presentó un plan para que el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, ubicado en Huejotzingo, se convierta en el más importante de carga del sureste del país.

“Nosotros ya lo presentamos, si no nos dan el 51 por ciento, porque no se trata de que nos den el control del aeropuerto al gobierno del estado, que no nos lo den, vamos a presentar un programa de inversión privada para que se pueda convertir el aeropuerto, para que se pueda convertir nuestro aeropuerto en un aeropuerto en que la llegada y salida de carga del sureste hacia el mundo sea estratégica”, detalló.

Indicó que la intención es que, con capital privado, a su gobierno le toque iniciar este polo de desarrollo para que las siguientes administraciones logren consolidarlo.

Durante su visita a Puebla el 5 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue escueto al referirse al plan de la administración estatal respecto a la terminal aérea.

“En el caso del aeropuerto, es lo mismo. Si el gobierno del estado decide apoyar para que se utilice más el aeropuerto y se utilice con propósitos de carga, nosotros también ayudamos”, declaró sobre el tema.

Actualmente, el aeropuerto de Huejotzingo tiene vuelos internacionales y nacionales, y es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliar (ASA).