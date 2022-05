En tres años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha tenido tres mujeres al frente: Karen Berlanga Valdés, Laura Olivia Villaseñor Rosales y Amanda Gómez Nava.

Tras la elección de esta última como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), otra persona tendrá que ocupar el cargo de la dependencia.

Karen Berlanga Valdés

El 27 de septiembre de 2019, Karen Berlanga Valdés renunció a la Secretaría de la Función Pública para dejar ese cargo a Laura Olivia Villaseñor Rosales, quien tenía antecedentes en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Este es el momento en que debe haber una función pública en la que no haya algún tipo de vínculo que presione al ser foro público”, dijo el mandatario, al dar a conocer el enroque.

Berlanga Valdés, quien fue contralora durante la administración interina de Guillermo Pacheco Pulido, pasó entonces a la dirección del ISSSTEP.

Laura Olivia Villaseñor Rosales

El 30 de octubre de 2020, el gobernador confirmó que Laura Olivia Villaseñor Rosales ya no era más la titular de la SFP.

“Son ciclos los que se cumplen dentro de un gobierno, son metas. Yo agradezco el trabajo de la ex secretaria Laura Olivia Villaseñor, cumplió su función, pero de acuerdo a las visiones del gobierno tiene que haber este relevo”, expresó en su conferencia de prensa.

Un día antes, el Gobierno de Puebla dio a conocer que Amanda Gómez Nava era la nueva titular de la dependencia.

Amanda Gómez Nava

Desde el 29 de octubre de 2020, Amanda Gómez Nava ocupó la silla principal en la SFP.

Egresada de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue titular de Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Nayarit, Puebla y Estado de México.

También fue parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Edomex y de la Dirección General de Fiscalización como supervisora de Auditoría Fiscal, entre otros cargos.

Este 19 de mayo, Gómez Nava fue electa como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por siete años.

Cuestionado durante la mañana de este día, sobre quién ocuparía el lugar de la titular de la SFP, Barbosa Huerta contestó: “Yo resuelvo los asuntos cuando se vuelven presente, no cuando están en copretérito y pospretérito. ¿Se acuerdan de esos modos de lenguaje?, todavía estamos en el presente, no habría, hubiera o hubiese, habría o había, eso no existe todavía, en política y en gobierno, no; cuando sea presente eso, yo lo resolveré”.