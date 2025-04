En un tono firme pero mesurado, el delegado de los programas de Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, respondió a las acusaciones del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, quien lo señaló por presuntamente condicionar la entrega de apoyos sociales con fines electorales.

Durante una rueda de prensa para anunciar el inicio de la entrega de tarjetas del Bienestar para adultos mayores y mujeres de entre 63 y 64 años, Abdala fue cuestionado sobre los señalamientos del priista, a lo que respondió con una clara exigencia, que el priísta respalde sus palabras con pruebas.

“Cualquier persona que mencione algo de esto tiene la obligación de probar a través de pruebas y evidencias sus dichos”, expresó el funcionario federal.

El también exdiputado federal señaló que, aunque no tiene una relación cercana con el líder priista, le resulta positivo que se le mencione, aunque advirtió que no basta con lanzar acusaciones sin fundamentos.

“La verdad es que me da gusto que hable de mí el compañero. Lo conozco poco, si no es que casi no lo conozco. Nosotros que somos víctimas o sujetos de sus dichos, solamente estamos esperando a ver qué va a hacer al respecto”, declaró.

Las declaraciones de Camarillo, realizadas el pasado 31 de marzo, acusaban a Abdala de utilizar los programas sociales del Gobierno Federal para influir en la elección de cargos en el Poder Judicial local, específicamente a favor de ciertos candidatos.

Además, lo acusó de promover a determinadas constructoras ante Comités de Padres de Familia para participar en proyectos educativos, lo que, a su juicio, podría constituir un desvío de recursos públicos.

Frente a estas imputaciones, Rodrigo Abdala evitó caer en confrontaciones personales, y subrayó que su prioridad sigue siendo el trabajo en campo con los programas del Bienestar.

“De ahí en fuera, nosotros a lo nuestro, que es nuestra chamba”, concluyó.

El desafío está planteado: el delegado exige pruebas concretas, mientras que el dirigente priista aún no ha presentado documentación que respalde sus afirmaciones.