"Cada vez podrían quedar más marginados los integrantes de Morena que no quieran apoyar a la administración estatal", advirtió el gobernador, Miguel Barbosa.

La declaración del mandatario ocurrió después de que el senador Ricardo Monreal Ávila llamó a una tregua en el partido, con la finalidad de fortalecer al mandatario estatal.

“Lo que le digo al senador Ricardo Monreal, agradezco las expresiones que tuvo conmigo, y que sea una unidad entrando a las acciones públicas del gobierno, siempre es necesario".

“Mi gobierno es un gobierno consolidado, y si alguien del propio Morena no quiere participar de las acciones, pues haya ellos, cada vez podrían actuar con más marginalidad”, refirió.

Barbosa Huerta resaltó que tiene muy claro lo que debe hacer en materia de gobierno y política por el estado de Puebla.

Respecto a la unidad en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aceptó que en la mayoría de los partidos también hay desunión.

“La unidad dentro de las fuerzas políticas es muy importante para dar pasos hacia adelante, lo que se observa en la mayoría de los partidos políticos son divisiones por el poder político interno”.

Sin embargo, dijo que en ese instituto la diferencia es que el peso político está en el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“En Morena eso que no se ha podido superar, no es tan relevante porque el peso político no está en Morena como partido, está en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador”, afirmó el mandatario poblano en su conferencia de prensa.