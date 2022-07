Los tres ex titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado fueron acusados por el gobernador, Miguel Barbosa, de beneficiarse con la operación de cuartos utilizados para la prostitución y venta de drogas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

“Ayer concluyó, por fin, la destrucción del "pueblito" donde me han ido cambiando las cifras y ahora resultó que había más de cien cuartos, departamentos, gimnasios, todos esos que a lo largo de los años se fueron construyendo adentro del reclusorio de San Miguel, como espacios de privilegio, de prostitución, de venta de droga”.

El mandatario estatal expresó que las estructuras, levantadas ilegalmente, fueron ocultadas por los exfuncionarios, quienes – dijo – le aseguraron que ya habían sido destruidas.

“Todos los que han sido mis secretarios de Seguridad Pública me desobedecieron, me engañaron, porque yo los instruí a la destrucción y todos me dijeron que estaban destruidos, que ya lo habían hecho, pero no”.

Aunque no dijo sus nombres, las tres personas que han estado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado son: Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya.

“Eso lo hicieron los tres, ya para qué digo los nombres, unos más aberrantes que otros, pero los tres vinculados a los beneficios de esas construcciones. Unos que están llegando detenidos y dicen: ¿dónde está mi suite?”

Obras en penales

El mandatario poblano confirmó que su administración no construirá un nuevo penal, aunque dio a conocer obras de mejoramiento en el Cereso de San Miguel.

“Vamos a hacer una inversión de más de mil millones en reclusorios, vamos a ampliar espacios para más de mil personas en San Miguel, con dormitorios, con comedores que nunca han tenido, medidas de seguridad”.

Barbosa Huerta añadió que se creará el primer reclusorio femenil en Ciudad Serdán y que se rehabilitarán las cárceles de Cholula y Tehuacán, además de la Tepexi de Rodríguez.