El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que se conformará un grupo de 10 abogados expertos en derechos humanos, que se irán a Mi Casa es Puebla, en Los Ángeles y Nueva York, esta semana para ayudar a los migrantes en su defensa, ante las redadas que se iniciaron en Estados Unidos.



Durante su habitual conferencia de los lunes, el morenista dijo que el apoyo para los paisanos llegará entre martes y miércoles, debido a la urgencia de poner un freno a las políticas antimigratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump.



En similitud con el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario señaló que los migrantes poblanos son héroes y heroínas de la patria, que no sólo sostienen a sus familias sino también a sus comunidades en México, pero también contribuyen avla economía de Estados Unidos.



“Los Ángeles no sería lo que es sin ellos, lo mismo que Nueva York, Nueva Jersey y Chicago”, advirtió.



Por lo anterior, recordó las palabras de la presidenta de México, al señalar que no será con redadas ni con violencia como se atiende el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, sino con una reforma migratoria integral, con diálogo y justicia.



Así que condenó lo ocurrido en California, por las agresiones y las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en Los Ángeles.



Debido a ello, afirmó que su administración respalda plenamente la postura diplomática de la presidenta y se sumará a las acciones que implementa el gobierno federal, en defensa de los connacionales en el país vecino del norte.



Por principio de cuentas, pidió al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala y al coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, organicen un grupo de 10 abogados en la materia y acuda de manera inmediata, a Los Ángeles en apoyo a los migrantes mexicanos.

La idea es que se enfoquen en la defensoría, respaldo y acompañamiento de los migrantes que están recibiendo maltrato y violación a los derechos humanos por parte de las autoridades estadunidenses.



En este sentido, solicitó se emita una convocatoria para la contratación de abogados, a quienes se les pagará los vuelos, alimentación y hospedaje, que se sumarán a los trabajos consulares y diplomáticos.



Alejandro Armenta comentó que posteriormente otro grupo de abogados se trasladará a Nueva York, Chicago y Nueva Jersey para tener un equipo de litigantes para trabajar en una estrategia integral en defensa migratoria.