El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que se equivocan todas aquellas personas que se sientan intocables por la ley, ya que en Puebla no existe impunidad.

“Quien se sienta que la ley no se aplica para determinadas personas, se equivoca. Si eso ocurrió en otro tiempo, hoy no. Ese es el mensaje a la sociedad. En Puebla, no hay impunidad”.

Destacó que personajes públicos también serán sancionados, en caso de no acatar las leyes.

“No hay impunidad, que todos lo sepan. Quien está pensando en que existe todavía un estado de cosas, donde se pueden cometer delitos y cuando se llega una referencia de un nombre conocido, la autoridad se va a apartar de seguir la investigación, se equivoca”.

De esta forma, Barbosa Huerta se refirió a las cuatro personas detenidas por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez, entre las que destaca el excandidato a la gubernatura de Puebla, Javier N.

“Atendemos a la sociedad y al cumplimiento irrestricto de la ley. Estamos atendiendo todos los asuntos, con todo el empeño, y estamos cumpliendo con la ley. Le toca al Poder Judicial, le toca al Ministerio Público, le toca a la defensa desahogar el procedimiento penal ante un juez”.

Limpieza en Tehuacán

El mandatario poblano se refirió, además, al operativo de seguridad desplegado en el municipio de Tehuacán, con el objetivo de detener a criminales que están plenamente identificados.

Destacó que su administración no permitirá que la delincuencia se apodere de ninguna región del territorio poblano.

“Está actuando la fiscalía, la Policía Estatal, el Ejército, la Guardia Nacional en esa zona para limpiarla. No vamos a dejar que ninguna región, ciudad, municipio, distrito de nuestro estado tenga una presencia criminal incontrolable. No, hay que acabar con todos, y claro que los tenemos identificados, por eso dije que vamos a limpiar Tehuacán”, expresó.