El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció denuncias penales contra las estudiantes normalistas que lanzaron bombas molotov contra la caseta de peaje de Atempan, ubicada en la autopista Virreyes-Teziutlán, además de que puso en duda el diálogo con las alumnas para solucionar el conflicto por la reapertura de la institución.

“Al filo de las 6:20 (horas) vandalizaron la caseta de Atempan, primero trataron de agredir a la Policía Estatal lanzándoles bombas molotov, la Policía Estatal estaba a distancia y se rompieron cámaras, vandalizaron dentro de las cabinas, les echaron bombas molotov”, dijo el mandatario poblano.

Destacó que lo ocurrido la mañana de este jueves pone en duda la continuidad de la mesa de diálogo que lleva a cabo el Gobierno de Puebla con las normalistas.

“Nosotros quedamos sorprendidos de que se llegue a este nivel, hay una mesa de diálogo que comenzó el martes y que se va a continuar el sábado, pero no sabemos si vamos a continuar en estas condiciones”.

Destacó que, por los daños a la caseta de peaje de Atempan, a cargo de Carreteras de Cuota Puebla, habrá denuncias, aunque aceptó que habrá tolerancia ante el comportamiento de las estudiantes.

“La instrucción que se ha dado es absoluta tolerancia, casi una actitud omisiva, porque por lo visto, lo que están queriendo provocar es una confrontación, están queriendo generar condiciones de escándalo, de tragedia”.

Barbosa Huerta también exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal pronunciarse sobre esta situación.

“Yo quisiera una posición del gobierno federal sobre este tema, si están de acuerdo o si no están de acuerdo, llamo a la Secretaría de Educación y a sus instancias que están involucradas, para que tengan una posición pública sobre estos hechos y no se vea como los que están ahí, permitiendo y alentando este tipo de cosas (…) no mantengan un silencio que después tengamos que lamentar todos”, finalizó.