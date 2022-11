El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, desmintió que no existan recursos para construir el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Amozoc, aunque dijo que su director general, Zoé Robledo Aburto, será quien detalle la información de este tema.

En conferencia de prensa, también descartó que legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN) tengan que ver con el proyecto.

“No está nada perdido, no es cierto que no haya recursos, para que diputados del PAN no digan que ellos los consiguieron, que ni están enterados”.

Barbosa Huerta explicó que Robledo Aburto ofrecerá información sobre las obras que se llevarán a cabo en Puebla el siguiente año, y que para ello vendrá a ofrecer una conferencia de prensa, una vez que se lleve a cabo la Asamblea General Ordinaria del IMSS.

También confirmó que ya tuvo una reunión con el funcionario federal, en la que trataron estos asuntos.

“Hablamos de todos estos asuntos, del asunto de Amozoc, del tema de San Alejandro, del tema de la ampliación de La Margarita, de cómo van a plantear el tema de CIMA, esa rara compra-venta por la delegación del IMSS de ese momento”.

Dentro del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, el IMSS solamente tiene contempladas dos grandes obras para Puebla: la construcción del nuevo hospital San Alejandro y la ampliación del de La Margarita.

El último nosocomio tiene constantes denuncias de los derechohabientes, debido a la saturación en sus instalaciones, lo que ocasiona que pacientes deban ser atendidos en los pasillos.