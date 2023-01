Los integrantes del gabinete estatal se encuentran enfocados en su trabajo dentro del gobierno y ninguno ha expresado sus aspiraciones políticas, afirmó el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

“El gobierno y todos sus integrantes están concentrados en el ejercicio del gobierno para este inicio de año, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento de ello”, dijo en conferencia de prensa.

De esta forma, el mandatario se refirió al caso de los aspirantes a una candidatura, quienes se expresaron durante los últimos meses de la administración de Miguel Barbosa Huerta, quien falleció el pasado 13 de diciembre.

“Yo seré muy precavido y muy reservado, quién va a y quién no va a poder tener posibilidades en ese aspecto, hoy no me toca a mí comentarlo, llegará todo a su momento”, añadió.

Aclaró que actualmente se atienden problemas que son de importancia para el estado de Puebla.

“Hoy en día es cómo sacamos adelante el covid, y cómo seguimos generando acciones de gobierno que le sirvan a la gente”, finalizó.

Entre los integrantes del gabinete estatal que en el pasado habían expresado sus intenciones, incluso para suceder a Barbosa Huerta, se encuentran la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo; el titular de Salud, José Antonio Martínez García; y el responsable del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla.