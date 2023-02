El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aceptó que fueron encontradas grandes coincidencias en el análisis para federalizar los servicios de salud en Puebla, aunque aceptó que todavía deberá realizarse un diagnóstico para saber qué le conviene al estado.

Este martes, el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, se reunieron con el mandatario poblano para tratar el tema.

De acuerdo con Céspedes Peregrina, las autoridades estatales conocieron detalles del programa IMSS Bienestar, además de los tiempos de entrega de medicamentos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Agregó que se estableció una agenda de trabajo, que incluye un diagnóstico de la situación del Sector Salud de la entidad.

Indicó que, a partir de ahí, se estudiarán las áreas de oportunidad para saber qué modelo adoptará Puebla, siempre en beneficio de sus habitantes.

Céspedes Peregrina aceptó que hay replanteamiento y nuevas condiciones por parte del Gobierno de México, en referencia a la propuesta para federalizar la atención sanitaria.

En distintas ocasiones durante el año pasado, el fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que el sistema estatal no sería entregado al IMSS Bienestar.

“Hay una estrategia para que la federación tenga y maneje los sistemas de Salud de las entidades federativas bajo el IMSS-Bienestar. No, ya les dijimos que no, que en Puebla no, que aquí funcionamos mejor que en el IMSS Bienestar, con todo respeto”, dijo en julio de 2022.