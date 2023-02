El secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, confirmó que administraciones anteriores gastaron más de 600 millones de pesos en plantas de tratamiento inservibles, ya que algunas se construyeron en lugares donde no había energía eléctrica para hacerlas funcionar.

Durante conferencia de prensa dijo que proyectos de este tipo fueron levantados en la Sierra Norte, la Mixteca, el Valle de Tehuacán y otras regiones de la entidad, aunque no mencionó nombres de involucrados.

“Inservibles algunas desde el inicio de su instalación porque fueron sobrevaluadas, se da el caso catastrófico y lamentable de plantas ubicadas en la zona sur del estado, donde no había ni el servicio de energía eléctrica para que operaran estas plantas, así fue invertido el recurso”, declaró el funcionario estatal.

Huerta Gómez indicó que ya hay investigaciones para dar con los responsables de estos hechos, y que pronto se darán a conocer los resultados.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, expresó que acciones de este tipo no pueden repetirse, por lo que no se puede permitir que regrese el “mal pasado”.

Resaltó que el gasto de más de 600 millones de pesos en plantas de tratamiento que no funcionaron, afecta a las futuras generaciones, pues ese dinero se pudo utilizar en acciones de salud y en el combate a la contaminación que beneficiarían a la población.

“Hoy los principios son conducirse con honradez, transparencia, no robar, no mentir, no traicionar”, afirmó el mandatario poblano.