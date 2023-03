Desde abril de 2022 el Gobierno de Puebla inició negociaciones de “alto nivel” con Tesla para instalar su planta en territorio poblano, pero un acuerdo de confidencialidad impidió a las autoridades hablar sobre el tema.

El pasado 23 de febrero, la titular de la Secretaría de Economía estatal, Olivia Salomón Vibaldo, dijo: “Como gobierno cumplimos y generamos confianza, no rompemos acuerdos, no filtramos las visitas de los tomadores de decisiones, no utilizamos este tipo de encuentros para hacer publicidad, solo nos interesa la atracción de inversiones".

Este martes, a través de un comunicado de prensa, la administración estatal dio a conocer que directivos de la firma visitaron el complejo industrial Ciudad Modelo, además de municipios como Huejotzingo, Amozoc y Tepeaca, entre otros, en la búsqueda del sitio para instalar su fábrica en México.

“La Secretaría de Economía, con una coordinación intersecretarial y en comunicación permanente con el gobierno federal, ha trabajado con el equipo directivo de Tesla, priorizando el talento humano calificado, la infraestructura automotriz, tecnológica, de servicios y brindando toda la información técnica y detallada necesaria”, resalta el texto.

Toda vez que en Puebla ya existen proveedores de Tesla, se prevé que su llegada a Nuevo León ayude a la consolidación del clúster automotriz-autopartes en el estado, que aporta el 42.2 por ciento de la Producción Bruta total.

Un total de 276 empresas en el sector automotriz ya crean 58 mil 500 empleos y un valor de producción por 327 mil 861.4 millones de pesos anuales, y cuenta con espacio para la llegada de otras firmas.