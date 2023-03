La Secretaría de Bienestar de Puebla detectó que, a cambio de dinero, falsos funcionarios prometen gestionar programas sociales en distintos municipios del estado, por lo que realizó acompañamiento a los afectados para que presentaran sus denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lizeth Sánchez, titular de la dependencia, dijo que el año pasado fueron encontrados los casos de seis mujeres en Amozoc, a quienes les solicitaron entre mil y mil 500 pesos.

“Decirle a la gente que ponga mucha atención, que realmente sean trabajadores de la secretaría, y, si no son trabajadores, pues que no caigan en esos engaños. Mucha gente al interior del estado se hace pasar por gestores y le piden dinero a la gente, y no hay apoyos”.

Aceptó que en ocasiones los afectados desisten de acudir ante las autoridades ministeriales, a pesar de recibir ayuda de la Secretaría de Bienestar para denunciar los hechos.

“Hemos encontrado desde partes de casa, calentadores, tinacos y cantidad de cosas, pero repito, no es la gente de la Secretaría de Bienestar, son gestores que hay en el interior del estado”.

Sánchez Sánchez recordó que todos los programas sociales del Gobierno de Puebla no tienen ningún costo para los beneficiarios, y que el contacto con la población se realiza a través de delegados en los municipios o los alcaldes y alcaldesas.

Además, resaltó que el personal se encuentra plenamente identificado y que se encuentra autorizado para hacer gestiones.

Finalmente, reiteró que, ante la sospecha de algún falso funcionario, la gente puede hacer llegar el caso a las autoridades estatales.