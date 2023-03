El secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, negó estar involucrado en la aparición de pintas con su nombre en bardas de distintos municipios del estado, además de rechazar que haya presionado a presidentes municipales para que apoyen sus aspiraciones políticas.

“Me deslindo de esas bardas. No he mando a pintar ninguna barda. No he presionado a nadie por ahí para que pinte bardas, esas son expresiones que tiene la gente y que yo respeto. Soy ajeno a eso”.

Huerta Gómez detalló que no ha ejercido presión sobre ediles para que lo apoyen electoralmente, como lo mencionó el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, quien aspira a ser candidato a la gubernatura de Puebla.

“Pregunten a los presidentes quién se siente presionado, a quién ha presionado un funcionario de gobierno, no solamente yo. Creo que él dijo que era un funcionario del gobierno estatal, pues pregunten a los presidentes, presidentas, qué funcionario del gobierno estatal hace eso que él aduce”.

Tras llamar mentiroso al legislador, sin mencionar su nombre, afirmó que ahora se hace política de manera diferente en Puebla.

El funcionario estatal descartó presentar una denuncia por los dichos de Mier Velazco, pues aseguró que se mantiene ocupado con su trabajo al frente de la Secretaría de Gobernación.

Sus declaraciones ocurrieron luego de participar en la ceremonia por el aniversario del nacimiento del presidente Benito Juárez García, que fue encabezada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.