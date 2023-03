El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció la realización de mesas interinstitucionales para llevar servicios a las juntas auxiliares del estado de Puebla.

En el evento de entrega de Apoyos para el Bienestar de las Familias Poblanas, realizado en la colonia Amalucan de la capital, dijo que con la participación de las secretarías de Bienestar y de Economía, a cargo de Lizeth Sánchez y Olivia Salomón, se brindará atención a los habitantes de las comunidades.

Aunque no detalló el plan de la administración estatal ni a partir de cuándo, dijo que el objetivo es estar presente en estos lugares hasta dos jornadas a la semana.

Céspedes Peregrina dijo que el objetivo es trabajar cerca de la gente, como lo promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), bajo los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar.

Resaltó que su gobierno y quienes lo integran se encuentran comprometidos con brindar las mismas oportunidades a la población, ya que existe un compromiso con la sociedad.

Durante su gira de trabajo este viernes, el mandatario poblano también distribuyó Apoyos para el Bienestar de las Familias Poblanas y Fortalecimiento del Campo Poblano, además de patrullas para el municipio de Tlahuapan.

Posteriormente, Céspedes Peregrina inauguró las instalaciones de la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades y brindó más ayuda en Cuautlancingo.