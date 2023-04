El secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, aceptó que todavía no decide si buscará la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Puebla, ya que está a la espera de las reglas del partido que definirán al abanderado.

“No lo he decidido, lo digo con sinceridad, no lo he decidido. Estoy esperando que haya reglas claras y precisas para poder tomar una decisión pertinente”, dijo en el municipio de Libres donde inició las jornadas de “Jueves Ciudadano”.

Aceptó que las últimas encuestas lo posicionan en un buen lugar rumbo a las elecciones estatales de 2024, pero recordó que no son reflejo de una realidad permanente.

“Los ejercicios demoscópicos son solamente eso y sirven para un lugar y un momento determinado, no pueden ser reflejo de una realidad permanente. Me honra lo que pasa, me honra salir en varias encuestas bien posicionado”.

Añadió que por lo pronto trabajará con el mismo ritmo desde la Secretaría de Gobernación estatal, además de que mantendrá los recorridos por el territorio poblano.

Resaltó que comenzó sus giras acompañando al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pero que ahora cada uno tiene su agenda y solamente comparten algunos eventos.

En Libres, Huerta Gómez comenzó los “Jueves Ciudadanos”, una extensión de los “Martes Ciudadanos” para acercar los servicios de la administración estatal a los ciudadanos.

Ahí, dio a conocer que también habrá un “Lunes de las Mujeres”, que se sumará al “Viernes de las Mujeres" que la dependencia a su cargo organiza junto con la Secretaría de Salud estatal para atender a este sector de la población.