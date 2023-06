El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, descartó el riesgo de una parálisis en su administración, luego que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que esta semana su partido definirá el proceso rumbo a las elecciones presidenciales y estatales que se disputarán en 2024, tras la victoria en los comicios del Estado de México.

“Te puedo asegurar que no habrá ningún tipo de parálisis de gobierno, al contrario, seguimos acelerando. Es un gobierno presente que acelera hacia el futuro, que vamos a entregar muy buenas cuentas en diciembre”.

También aprovechó para hacer un llamado a quienes tienen aspiraciones políticas en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a cumplir lo que marca la ley electoral.

“A todos, mi recomendación es el respeto irrestricto a la ley y que ´jueguen todos dentro de la cancha´. En el caso de los que tenemos alguna filiación partidista en la ´Cuarta Transformación´, pues que se siga con los principios de no robar, no mentir, no traicionar”.

Durante su conferencia de prensa, Sergio Salomón Céspedes Peregrina reiteró –sin mencionar abiertamente qué candidatura– que será a través de una encuesta cómo se seleccionará al abanderado de Morena y que serán respetuosos del método elegido por el instituto político.

“Al terminar el partido, todo el mundo a construir por la Puebla que todos queremos”, declaró.

Por lo pronto, dijo que su gobierno se encuentra enfocado en el trabajo para brindar buenos resultados a los habitantes del estado de Puebla.