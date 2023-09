El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, advirtió que deben renunciar los funcionarios públicos estatales que tengan aspiraciones políticas rumbo al año electoral de 2024, con el objetivo de respetar la ley.

“Ya están en eso, ya se han pronunciado. Quien tenga aspiraciones tendrá que hacer lo propio, para poder comportarse de acuerdo a lo que marca la ley”, dijo en entrevista al terminar la ceremonia conmemorativa del 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Agregó que la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, ha anunciado que dejará su cargo, a partir del 15 de septiembre, y que se encuentra a la espera de que más servidores públicos vayan en búsqueda de una candidatura en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Este martes 12 de septiembre, el dirigente nacional de ese instituto político, Mario Delgado confirmó que el próximo 18 de septiembre se dará a conocer la convocatoria para que el partido elija candidatos y candidatas para las gubernaturas en ocho estados y el Gobierno de Ciudad de México, que tendrán comicios el año entrante.

“Ya se llegaron los tiempos, esperemos que se haga en paz, en tranquilidad, con un gran respeto hacia los poblanos y las poblanas.

“Que se dejen llevar por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y que, en su momento, Dios permita que dé a Puebla al mejor hombre o a la mejor mujer para poder encaminar los esfuerzos de la Cuarta Transformación”, dijo al respecto Sergio Salomón.