El Gobierno de Puebla no permitirá bloqueos carreteros en el estado, principalmente si no tienen legitimidad social, afirmó el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón.

La declaración del funcionario estatal ocurrió luego de que la noche del miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojaron a manifestantes de Santa Rita Tlahuapan en la autopista México-Puebla, además de hacer dos detenciones en el lugar.

“No vamos a permitir que esto suceda cuando sean actividades como estas, que no tengan una legitimación social. En general no estamos de acuerdo con ello, pero cuando tiene una causa como la de esta vez, vamos a ser muy contundentes para que esto no suceda”, dijo Aquino Limón.

Aceptó que las manifestaciones de este tipo se habían vuelto una práctica cotidiana, por lo que las autoridades estatales buscarán que no se repitan en Santa Rita Tlahuapan ni en otras partes del estado.

Añadió que el gobierno estatal trabaja con las autoridades federales y municipales para evitar cierres como el de este miércoles.

“Cuando se hacen este tipo de actividades nos vinculamos con todas las partes involucradas, con la Guardia Nacional, con los municipios, no es fácil tomar esta decisión, sin embargo, en esta ocasión las condiciones lo permitían y por eso se hizo (el desalojo) de manera adecuada”.

Finalmente, recordó que obstaculizar las vías de comunicación es un delito, por lo que tocará a las autoridades federales hacer la denuncia correspondiente por lo ocurrido en Santa Rita Tlahuapan.